Пара делает смешные открытки по мотивам рождественских песен: фото
У Майка и Даниэль необычная традицая: каждый год они отправляют родственникам шуточные открытки, на которых разыгрывают сцены на слова известных всем рождественских песен.
Эта идея возникла у них 7 лет назад, когда они ждали своего первенца, рассказывают boredpanda. С тех пор они превратили это в настоящую семейную традицию, а их родственники с нетерпением ждут рождественских праздников, чтобы получить новую оригинальную открытку.
У меня немного странное чувство юмора, и я просто хотела сделать что-то смешное, чтобы отослать семье и друзьям. Тогда я и придумала первую открытку! – признается Даниэль.
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"I'm Dreaming of a White (Trash) Christmas" – 2013
Первое шуточное фото они сделали, когда Даниэль была впервые беременна/ Фото SillyPicklez
Пара каждый год выбирает классическую рождественскую песню и думает над тем, какую сумасшедшую сцену они могут придумать под название или слова этой песни.
“Our Finest Gifts We Bring, Pa Rum Bum Bum Bum” – 2014
В этой семейной традиции участвует даже их маленький сын /Фото SillyPicklez
Создание таких фото – целый творческий процесс. Их никто не снимает: фотографии приходится делать на камеру со штативом. После этого Даниэль делает коллаж в фотошопе с 2-3 фото и добавляет различные эффекты и предметы, например клейкую ленту на лице у малыша.
"Silent Night" – 2015
На этом фото Даниэль беременна во второй раз / Фото SillyPicklez
"O! Christmas Tree" – 2016
На сімейних фото все більше дійових осіб!/ Фото SillyPicklez
"Baby, It’s Cold Outside!" – 2017
Фото SillyPicklez
Обычно пара отправляет эти открытки около 50 людям – всем друзьям и родственникам, которые сохраняют все фотокарточки и показывают потом своим гостям.
"Mele Kalikimaka" – 2018
Фото SillyPicklez
"Rocking Around the Christmas Tree" – 2019
Фото SillyPicklez
"I'll Be Home for Christmas" – 2020
Фото SillyPicklez
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