У Майка и Даниэль необычная традицая: каждый год они отправляют родственникам шуточные открытки, на которых разыгрывают сцены на слова известных всем рождественских песен.

Эта идея возникла у них 7 лет назад, когда они ждали своего первенца, рассказывают boredpanda. С тех пор они превратили это в настоящую семейную традицию, а их родственники с нетерпением ждут рождественских праздников, чтобы получить новую оригинальную открытку.

У меня немного странное чувство юмора, и я просто хотела сделать что-то смешное, чтобы отослать семье и друзьям. Тогда я и придумала первую открытку! – признается Даниэль.

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"I'm Dreaming of a White (Trash) Christmas" – 2013

Первое шуточное фото они сделали, когда Даниэль была впервые беременна/ Фото SillyPicklez

Пара каждый год выбирает классическую рождественскую песню и думает над тем, какую сумасшедшую сцену они могут придумать под название или слова этой песни.

“Our Finest Gifts We Bring, Pa Rum Bum Bum Bum” – 2014

В этой семейной традиции участвует даже их маленький сын /Фото SillyPicklez

Создание таких фото – целый творческий процесс. Их никто не снимает: фотографии приходится делать на камеру со штативом. После этого Даниэль делает коллаж в фотошопе с 2-3 фото и добавляет различные эффекты и предметы, например клейкую ленту на лице у малыша.

"Silent Night" – 2015

На этом фото Даниэль беременна во второй раз / Фото SillyPicklez

"O! Christmas Tree" – 2016

На сімейних фото все більше дійових осіб!/ Фото SillyPicklez

"Baby, It’s Cold Outside!" – 2017

Фото SillyPicklez

Обычно пара отправляет эти открытки около 50 людям – всем друзьям и родственникам, которые сохраняют все фотокарточки и показывают потом своим гостям.

"Mele Kalikimaka" – 2018

Фото SillyPicklez

"Rocking Around the Christmas Tree" – 2019

Фото SillyPicklez

"I'll Be Home for Christmas" – 2020

Фото SillyPicklez