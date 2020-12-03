2020 год был не таким, как мы его представляли. Весь мир объединился в борьбе с коронавирусом. Однако перед Новым годом снова начинаем верить в чудеса и надеяться на лучшее.

Журналисты Life24 сделали подборку новогодних роликов.

Этот год позволил переоценить свою жизнь и заметить то, что раньше было неважным. В видео решили напомнить о героях, которые всегда возле нас, – медиках.

Ежегодно Санта со своими помощниками готовит подарки. В странном 2020 году людей трудно удивить. Однако один умный и находчивый эльф все же придумал новую игрушку, которая понравится всем.

Ваши дедушки и бабушки уже пользуются смартфонами? Если нет, то самое время сделать им такой презент. Поверьте, они не будут надоедать, а только дарить улыбку своими приключениями с новым телефоном.

Перед Новым годом главное помнить, что это не последний праздник в вашей жизни. Нужно оставаться социально ответственными и отказаться от избытка пищи. Она потом пойдет в помойку и на Земле увеличится количество мусора.

Где-то на Северном Полюсе скучает один Санта Клаус. Его работу забрали службы доставки. Однако он не сдается в борьбе с ними.

Были непослушными и дрались в очередях за туалетной бумагой и гречкой? Не переживайте, и вы получите подарки. Этот год был очень тяжелый и все залужили на праздник.

Кажется, мы нашли идеальный вариант для новогодней вечеринки. Это стиль 90-х годов – яркая одежда, аксессуары, настоящая елка, новогодние открытки и подарки. А советы по празднованию корпоратива онлайн – читайте здесь.

Перед новогодними праздниками всем главное помнить о чуде и любви, которую мы можем дарить. Все очень просто. Главное – быть с открытым сердцем к миру и помогать тем, кто возле нас.

Подростком быть трудно и взрослым надо об этом помнить. Поддерживать ребенка и показывать, что вы всегда рядом. Напомните, о зимних весельях, семейных традициях и любимой пище.

Праздники – это не подарки. Это приятные моменты за рождественским столом вместе с родными. Именно они запомнятся надолго и будут греть воспоминаниями в течение следующего года. Однако о подарках тоже не забудьте :)