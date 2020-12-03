2020 рік був не таким, як ми його уявляли. Весь світ об’єднався у боротьбі з коронавірусом. Проте перед Новим роком знову починаємо вірити у чудеса та надіятися на краще.

Журналісти Life24 зробили підбірку новорічних роликів.

Цей рік дозволив переоцінити своє життя і помітити те, що раніше було неважливим. У відео вирішили нагадати про героїв, які завжди біля нас, – про медиків.

Щороку Санта зі своїми помічниками готує подарунки. У дивному 2020 році людей важко здивувати. Проте один розумний і винахідливий ельф все ж придумав нову іграшку, яка сподобається всім.

Ваші дідусі та бабусі вже користуються смартфонами? Якщо ні, то саме час зробити їм такий презент. Повірте, вони не будуть надокучати, а лише дарувати посмішку своїми пригодами з новим телефоном.

Перед Новим роком головне пам’ятати, що це не останнє свято у вашому житті. Потрібно залишатися соціально відповідальними та відмовитися від надлишку їжі. Вона потім піде у смітник і на Землі збільшиться кількість сміття.

Десь на Північному Полюсі сумує один Санта Клаус. Його роботу забрали служби доставки. Проте він не здається у боротьбі з ними.

Були неслухняними та билися у чергах за туалетний папір та гречку? Не переживайте, і ви отримаєте подарунки. Цей рік був дуже важкий і всі залужили на свято.

Підростаючи, діти забувають про сімейні традиції та хочуть святкувати окремо. Радимо вам зустріти цей Новий рік у колі рідних. У 2020 році всі потребують трохи більше тепла.

Здається, ми знайшли ідеальний варіант для новорічної вечірки. Це стиль 90-х років – яскравий одяг, аксесуари, справжня ялинка, новорічні листівки та подарунки. А поради щодо святкування корпоративу онлайн – читайте тут.

Перед новорічними святами всім головне пам’ятати про диво та любов, яку ми можемо дарувати. Все дуже просто. Головне – бути з відкритим серцем до світу та допомагати тим, хто біля нас.

Підлітком бути важко і дорослим треба про це пам’ятати. Підтримувати дитину та показувати, що ви завжди поряд. Нагадайте, про зимові веселощі, сімейні традиції та улюблену їжу.



Свята – це не подарунки. Це приємні моменти за різдвяним столом разом із рідними. Саме вони запам’ятаються надовго і будуть гріти спогадами впродовж наступного року. Проте про подарунки теж не забудьте:)

Новорічне диво – коли всі рідні. Це головне бажання, яке потрібно загадувати. І, якщо сильно вірити, то воно обов'язково збудеться.