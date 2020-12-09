В Інтернеті можна знайти зображення зовсім несподіваних речей. А користувачі Reddit створили розділ, у якому діляться зображеннями та відео речей, що ідеально передають впорядкованість. Якщо ви перфекціоніст і любите порядок понад усе, то від цих зображень ви точно будете у захваті!

Коли ми говоримо про зображення для перфекціоністів, то маємо на увазі речі, які складаються у ідеальну картинку: на бутерброді шматочки сиру такого ж розміру й форми, як і хліб; візерунки на шпалерах ідеально складаються у малюнок на стиках; коврик у ванній лежить точно паралельно лініям на підлозі; усі чашки стоять в одну лінію і повернуті ручками в одну сторону тощо.

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Навіть людям, далеким від порядку, приємно дивитись на такі фото. І саме такими зображеннями діляться користувачі на сабреддіті Perfect Fit.

Це сабреддіт, у якому ми публікуємо фото речей, що, на диво, ідеально пасують одне одному, – пишуть в описі спільноти

І хоч такі речі звичайним людям часто можуть здаватись нудними, проте дослідниця з Університету Пенсільванії Джессіка Гал Майрік стверджує, що на перфеціоністів це може діяти як своєрідне заспокійливе: у життєвому хаосі вони знаходять частинку впорядкованості. До того, ж спрацьовує ефект цікавості, адже у звичайному житті таку симетрію рідко зустрінеш.

Life24 підібрали для вас найкращі знімки бездоганних речей із сабреддіта Perfect Fit.

"Зірка підійшла ідеально!"

"Подивіться, як мої енциклопедії ідеально вписались у цю коробку"

"Я купив ящик для зберігання подушок, думаю, для них це більш ніж достатньо"

"Чудово підійшло"

"Просто подивіться на ці черевики"

"Мій омлет випадково підійшов до тарілки"

"Нарешті, готель, у якому мене розуміють"

"Моя голландська вафля на горнятку"

"Пляшка содової в перилах"

"Я "спіймав" Лондонське Око, поки плив на човні по Темзі"

"Ці яйця сьогодні дуже врівноважені"

"Моя подруга у цій заглибині у скелі"

"Я не був готовий до цього"

"Каблучка моєї дружини всередині моєї"

"Навіть не знаю, чи воно тут підходить"

"Пазли на 5000 деталей на моєму обідньому столі. Кут до кута, край до краю"

"Як цей коврик вирівняний чітко по лініям у ванній"

"Ваша посилка вже у відділені"

"Я збирався купити новий стіл… Напевно, не зараз"

"Дідусь такий радий поділитись тим, що у нього вийшов ідеальний малюнок на шві"

"Таке життя з новонародженою дитиною"

"Моє нещодавнє відкриття"

"Ідеально вирівняно"

"Подивіться на ці машини"

"Ох, ці полиці в магазині"