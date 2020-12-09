Компанія Pringles вперше за 20 років додала змін у свій легендарний логотип чипсів – Містера Прінглса.

Талісман бренду тепер має чорні вуса, а ще отримав гострішу краватку-метелика й виразні брови, повідомляє компанія.

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Містер Пі тепер ще й проявляє емоції. Наприклад, в банці із хвилястими чипсами, у нього заплющенні від задоволення очі, а в банці з гострим смаком – від сліз.



Нові емоції логотипу \ Фото telegraf

Оновлений дизайн бренду буде у новій лінійці Scorchin від Pringles, яка надійде в онлайн-продаж у грудні. У соцмережах компанія вже змінила оформлення.

"Протягом останніх двох років ми присвятили досліджень і дизайну, щоб створити сучасний вигляд банок і стиль містера Пі, що відображає сміливий смак чипсів Pringles", – говорить Гарет Магуайр, старший директор з маркетингу Pringles.