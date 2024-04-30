Медовый блонд – самый милый трендовый цвет весны, который выбирают голливудские звезды

Этой весной трендовыми стали различные оттенки блонда. Одним из самых милых цветов стилисты называют медовый блонд, который сочетает золотистые пряди с естественными.

Известная голливудская колористка и художественный руководитель Joico Лаура Гибсон заявила, что тренд начал зарождаться еще осенью прошлого года, однако пика популярности достиг этой весной. Кроме того, медовый блонд стилистка называет очень милым оттенком волос.

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Голливудские звезды выбирают здоровый блонд

Все больше голливудских звезд отказывается от холодных оттенков блонда. К примеру, пепельный блонд требует значительного ухода. Кроме того, такой оттенок имеет совсем неестественный вид, поэтому на замену приходят теплые оттенки, которые приближены к естественным.

Кроме "кроличьего блонда", в этом сезоне также трендовый и медовый оттенок волос. Колорист Лаура Гибсон говорит, что сейчас такой цвет выбирают многие звезды: Зендея, Лана Дель Рей, Рианна, Бейонсе и другие.

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Зендея с трендовым цветом волос: смотрите видео

Звезды также сосредоточены на здоровье волос и краске, которая не требует особого ухода. Медовый блонд также идеальный оттенок для широкого спектра цветов кожи. Он также не слишком осветленный, поэтому выглядит более здоровым и мягким. 2024 год – это не столько о контрастном светлом цвете, сколько о легких волосах,

– отметила колористка.

Одними из первых от осветленных волос к медовому блонду перешли Дженнифер Лопес и Бейонсе. Именно этих звезд Гибсон считает основателями этого тренда. Так, медовый блонд сочетает теплые золотистые оттенки с мягкими естественными. Такая комбинация имеет эффект невероятного сияния, а также добавляет образу тепла.

Джей Ло с медовым блондом: смотрите фото

Впрочем, подходит такой цвет волос не всем. Так, женщинам, которые имеют смуглую кожу с красным подтоном, лучше отказаться от светлого цвета волос. Вместо этого лучше раскрыть естественный темный цвет волос. Если хочется более светлого оттенка, то можно попробовать карамельные оттенки, чтобы не возникало резкого контраста.

К примеру, с таким оттенком волос появлялась Ким Кардашьян, однако он ей совсем не подходил. По словам колориста, медовый оттенок лишь подчеркивал красный подтон ее кожи, поэтому этот цвет имел негармоничный вид.

Ким Кардашьян со светлыми волосами: смотрите фото

Напоследок колористка добавила, что медовый блонд не требует особого ухода. Поскольку цвет приближен к естественному, то его можно обновлять раз в несколько месяцев.