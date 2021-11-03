Меньше кончика карандаша: художница вырезала крохотные скульптуры под микроскопом

Французская художница-самоучка Мэри Койдон поражает микроскульптурами птиц, которые можно разглядеть только под микроскопом. Все эти изделия в несколько раз меньше кончика карандаша – просто ювелирная работа!

Мари Койдон начала заниматься скульптурой самостоятельно 13 лет назад. За это время талантливая француженка усовершенствовала свои навыки – и теперь ей хватает мастерства создавать крошечные скульптуры размером от 1 до 4 миллиметров. Даже для того, чтобы просто сфотографировать их, нужна специальная камера!

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Особое внимание мастерица уделяет вырисовыванию деталей, на которые она часто тратит гораздо больше времени, чем на само вырезание фигурки. К примеру, голова одной такой птички – размером четверть миллиметра. Иногда для того, чтобы аккуратно разрисовать акварелями глаз или клюв, приходится застрять на 1-2 недели.

Сороки и человечек / Фото Marie Cohydon

Утонченная ласточка / Фото Marie Cohydon

Микроскопические малиновки / Фото Marie Cohydon

Пытаясь всегда достичь совершенства, Мэри Койдон может начинать одну скульптуру и 10, и 20 раз, пока результат ее не удовлетворит: "Эта работа дает мне возможность превзойти себя, и я всегда уверенна, начиная создавать новую скульптуру, что не буду разочарована", – говорит Мари.

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Понять весь масштаб этой кропотливой работы можно, сравнив скульптуры с карандашом на фото: его грифель не превышает 5 миллиметров в высоту и 2 – в ширину.

Яркие туканы / Фото Marie Cohydon

Голуби на подставке / Фото Marie Cohydon

Колибри стали еще меньше / Фото Marie Cohydon

Сова на зимнем деревце / Фото Marie Cohydon

Мари признается, что во время работы ни на что другое не обращает внимания, а полностью концентрируется на своей крохотной работе: "Под моим микроскопом исчезает весь внешний мир. Я даже своих пальцев не вижу! А швейные инструменты или иглы становятся просто огромными".

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В портфолио мастерицы птицы самых разнообразных видов: сорока, малиновка, колибри, тукан, ласточка и тому подобное. Всех их она пытается раскрасить в естественные цвета и изобразить в движении. Кроме того, она не ограничивается только птицами, создавая такие же миниатюрные домики, деревца или других животных.

Зеленый дракон / Фото Marie Cohydon

Птички на деревце / Фото Marie Cohydon

Крошечный щенок / Фото Marie Cohydon

Миниатюрный домик / Фото Marie Cohydon

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Птички под колпаком / Фото Marie Cohydon