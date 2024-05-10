Кристальный блеск: Джей Ло показала, какой дизайн ногтей выбрала для Met Gala

Дженнифер Лопес показала, какие ногти выбрала для бала Института костюма Met Gala, который прошел в ночь с понедельника на вторник.

Как выглядят звездные ногти и каким в целом был образ известной певицы, рассказывает Life 24.

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Как выглядит новый маникюр Джей Ло

Маникюр для Дженнифер Лопес создал ее постоянный звездный мастер Том Бачик. Он выбрал мерцающее покрытие с кристально прозрачным свободным краем ногтя.

Как выглядит маникюр Джей Ло: смотрите фото

Как бабочка, превращающаяся в мерцающую куколку, я закутал отполированный натуральный ноготь Джен в полупрозрачный жемчужный кокон,

– описал свой дизайн Том Бачик.

Такие необычные, но стильные ногти, удачно дополнили фантастический образ звезды на балу.

Дженнифер Лопес на Met Gala: смотрите фото

Для нынешнего Met Gala певица выбрала полупрозрачное платье Schiaparelli, сшитое по индивидуальному заказу. Эффектный скульптурный вырез, элементы которого похожи на ветви, и более 2,5 миллиона страз и бисера из серебряной фольги, на обработку которых ушло более 800 часов ручной вышивки, сделали образ Джей Ло невероятным.