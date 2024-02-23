Ведет жизнь, о которой всегда мечтала: миллионерка из США продала все и переехала в фургон

36-летняя миллионерка Кейтлин Пайл из США, говорит, что продать свой особняк со всеми вещами, чтобы переехать в фургон и жить на 30 долларов в день было "лучшим решением", которое она когда-либо принимала.

Почему женщина так кардинально изменила свою жизнь и как выглядят ее будни теперь, рассказываем дальше.

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Как живет миллионерка в фургоне

Кейтлин Пайл из США имела состояние в 4 миллиона долларов, владела собственным корректорским бизнесом и жила в доме в Орландо вместе со своим бывшим мужем. В их роскошном особняке было 18 комнат: четыре спальни и три ванны, в том числе комнаты, посвященные играм Nintendo, а также искусству и различным ремеслам.

Однако после развода в апреле 2019 года, продажи бизнеса за 4 миллиона долларов и нервного срыва Кейтлин решила перейти на минималистский образ жизни. Она купила фургон Mercedes Sprinter и отправилась в путь. Женщина уже успела побывать в восьми штатах и любит проводить свои дни, пробуя что-то новое, например, занимаясь альпинизмом.

Я была миллионершей и перешла от жизни в одиночестве в огромном пустом доме к путешествиям. Моя жизнь похожа на приключение, которое я выбираю сама. Я делаю все это, чтобы порадовать своего внутреннего ребенка. Я люблю путешествовать, и это было лучшее решение, которое я когда-либо принимала. Я стала намного увереннее в себе, завела новых друзей и даже хожу на свидания. Жизнь – это рост, и я верю, что это именно то, что я делаю,

– рассказывает Кейтлин, которая сейчас работает удаленно как лайф-коуч.

К началу своего 30-летия американка создала успешный бизнес по корректуре и заработала 100 000 долларов в первый же год. В 31 год она зарабатывала 4 миллиона долларов в год, что позволило ей купить огромный дом в Орландо, штат Флорида, вместе со своим бывшим. Она увлекалась дизайном интерьеров, поэтому отправила эскизы дизайнеру и архитектору, которые создали все светильники и фрески по ее заказу.

Женщина ведет спокойную и насыщенную жизнь / Фото SWNS

Кейтлин и ее муж разошлись после 8 лет брака, и в апреле 2019 года их развод был окончательно оформлен. Она продала свою компанию и была вынуждена оплачивать счета, в частности 180 000 долларов за обслуживание особняка, поскольку она была единственным владельцем недвижимости. Кейтлин говорит, что из-за денежных проблем, развода и необходимости содержать особняк в одиночку она чувствовала себя подавленной и выгоревшей, и утверждает, что в мае 2022 года у нее случился срыв.

Уход за домом превратился в работу на полную ставку. Мы построили его для себя, как для пары, и с нетерпением ждали, когда сможем развлекать людей и содержать его вместе. Но, находясь в нем в одиночестве, я была поглощена. Всегда что-то случалось: то нужно было, чтобы кто-то ухаживал за газоном, но парень отменял работу в последнюю минуту, то почтовый ящик заваливался, а вы не могли заставить себя его разобрать. Я с трудом оплачивал счета, а свою заначку оставила на крайний случай. У меня был полный упадок сил,

– вспоминает американка.

Кейтлин начала чувствовать постоянное недомогание и усталость. Она обсудила проблемы со своим терапевтом, который в итоге поставил ей диагноз "хронический стресс и выгорание". Ей сказали, что ее мозг нуждается в перерыве и физических упражнениях, здоровой пище и отдыхе, поэтому она решила провести четыре года в восстановлении, открыв тем временем новый удаленный бизнес как лайф-коуч.

В апреле 2023 года Кейтлин купила Mercedes Sprinter за 88 000 долларов и потратила еще 102 000 на ремонт, в частности на изготовление кухни на заказ с большим холодильником, соковыжималкой и блендером. На подготовку машины ушло четыре месяца, она наняла помощника, который помогал ей ухаживать за домом, пока ее не было, и в августе 2023 года начала новую жизнь "на колесах".

Как говорит женщина, такой образ жизни намного больше подходит ей. Раньше она ездила в дорогие отпуска по несколько раз в год, но это было недолго, теперь же американка живет на 20-30 долларов в день и ведет жизнь, о которой всегда мечтала.