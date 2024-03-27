Оригинальный минимализм: 5 идей маникюра для любителей простоты и стиля

В мире, где тренды меняются едва ли не каждую неделю, иногда хочется сделать простой и стильный маникюр, который будет актуальным независимо от обстоятельств.

Если минимализм – это ваш выбор, предлагаем 5 идей простых, но все же изысканных и трендовых дизайнов маникюра для этой весны.

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Простые прозрачные ногти

Может казаться, что для такого маникюра достаточно лишь нанести прозрачное покрытие на ногти. На самом деле для безупречного вида их нужно отполировать, подпилить, придать форму и очистить кутикулу. Если учесть все нюансы, маникюр долго будет оставаться свежим и несколько недель подряд будет собирать комплименты.

Как выглядит прозрачный минималистичный маникюр: смотрите фото

Ногти с оттенком розового

Это, по сути, чистые ногти, но с очень тонким розовым оттенком. Цель такого дизайна заключается в том, чтобы вызвать ощущение чистоты и натуральности. Это свежий и естественный образ с дополнительной порцией женственности.

Как выглядит нежно-розовый маникюр: смотрите фото

Намек на блеск

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Чтобы добавить тонкого акцента прозрачным ногтям, нанесите слой мелкого блеска. Это создаст эффект радуги, сияющей и подчеркивающей игривое настроение.

Блестящий маникюр: смотрите фото

Французский маникюр с золотом

Если классический французский маникюр уже надоел, разнообразить его можно нотками золота. Это покажет ваш утонченный вкус, а также будет трендовым дополнением к весенним образам.

Золотой френч: смотрите фото

Маленькие цветы

Когда мы готовимся к весне и лету, немного цветов на кончиках пальцев не будет лишним.

Как выглядит цветочный дизайн: смотрите фото

Этот четкий, но одновременно нежный, дизайн ногтей содержит крошечные белые цветы рядом с растениями в оттенках пастельного фиолетового, зеленого и розового, что создает атмосферу утонченности и добавляет особого шарма.