Соцсети часто заставляют нас чувствовать себя неуверенно и развивают комплексы, ведь вокруг все кажутся безупречными. Модель и блогер Джорджи Кларк не стыдится показывать свой целлюлит и складки и доказывает - нельзя верить всем фото в инстаграме.

Звезда британского телевидения, 27-летняя Джорджи Кларк, в своем блоге в инстаграме на собственном примере учит девушек избавляться комплексов и хочет "нормализовать обычное тело". Она делает эффектные коллажи, в которых наглядно показывает, что идеальная фигура на фото – это дело правильного ракурса, света и позирования.

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Джорджи публикует два фото с разницей в несколько минут. Первое – шаблонный снимок для соцсетей, для которого она всегда напрягает живот, выпрямляет спину, отводит таз немного назад и правильно выставляет ноги для красивого позирования. А на втором она показывает себя настоящую и стоит так, как могла бы стоять каждая из нас – расслабленно.

Под фото девушка объясняет, как нужно постараться для типичного фото в инстаграм, чтобы никто не догадался, как ваша фигура выглядит на самом деле. Однако почти всегда это не самая удобная поза, в которой человеку трудно стоять или сидеть долго:

Левое изображение: найди лучший свет и ракурс, напряги ягодицы и живот, встань на носки, задержи дыхание. Правое изображение: ничего, просто расслабься и улыбайся,

– раскрывает секреты модель

Блогер показывает множество поз стоя и сидя, разоблачая все те идеальные фото в инстаграме. К примеру на фото слева, на диване, она садится подальше от зеркала и лишь немного наклоняется вперед. А справа садится в позу обычного человека, выставляя на передний план ногу, чего по правилам инста-моделей никогда нельзя делать.

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Девушка рассказывает, что у всех нас есть недостатки и это нужно постоянно помнить, когда вы вдохновляетесь красивыми картинками в интернете: "Только потому, что люди не демонстрируют своих растяжек, целлюлита, бедер это не значит, что их нет. Это значит, что они создали картинку, скрывая эти вещи "​

На других сравнениях она как можно сильнее напрягает пресс, ищет выгодный свет, создавая эффект мышц, скрещивает ноги на фото справа, и чувствует себя просто расслабленной и счастливой – слева. Джорджи считает, что оба изображения имеют право на жизнь, но мы должны понимать, что первое фото – не естественное и равняться на него, глядя в зеркало, не стоит:

Оба фото я могу выложить в Instagram, я считаю, что они показывают меня настоящую. Я хочу создавать прекрасные образы, но я также хочу показать вам правду и реальность, лежащие в основе "идеальных образов",

– признается блогер

Такие сравнения нашли отклик среди пользователей, которые устали от одинаковой модельной внешности: на странице Джорджи уже почти 700 тысяч поклонников. Они благодарят девушку, что она показывает на такую ​​широкую аудиторию всю правду: