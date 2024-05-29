Сбой в матрице: девушки одновременно пришли на фотосессии в одинаковых образах и в одно место

Иногда случаются странные вещи, которые не так просто объяснить. К примеру, девушки выбрали одинаковые образы для фотосессии, одинаковое время и одно место для проведения съемки.

Фотограф в шутку заметила, что это произошло точно из-за сбоя в матрице. Необычными кадрами девушка поделилась в сети, передает Life 24.

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Мода или сбой в матрице?

Фотограф София из Ужгорода опубликовала в сети видео и поделилась интересной историей. Так, она запланировала фотосессию с клиенткой в одном из отелей. Каково было их удивление, когда в том же месте устроили еще одну фотосессию.

Более того, модели пришли в одинаковых образах. Обе девушки были одеты в длинные черные платья, а поверх – белый блейзер.

Девушки пришли в одинаковых образах на фотосессию: смотрите видео

Пользователи сети были удивлены, хотя было и немало скептиков. Некоторые отреагировали на ситуацию довольно серьезно, объясняя выбор образов модой и современными трендами:

"Это тренды или мода. Точно, не сбой в матрице",

"Гении мыслят одинаково",

"Я уверена, что ее зовут тоже София",

– пишут пользователи в комментариях.

Однако, как оказались девушки одновременно на фотосессии в одном и том же месте, объяснить не смогли.

Некоторые комментаторы поделились собственными похожими историями. Так, одна девушка рассказала, что ее знакомая очень долго выбирала одежду для моря, и среди прочего надела белые шорты с полосками, которым около 7 лет. Каково было ее удивление, когда она приехала на отдых в другую страну, а на ресепшене ее встретила девушка в точно таких же шортах.