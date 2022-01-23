Муж шокировал жену признанием через две недели после свадьбы: у нее не было слов

Медовый месяц – это то прекрасное время, когда пара отдыхает от всех и просто наслаждается моментом. Но так бывает не у всех.

Британка Селси Джонс поделилась жесткой личной историей своего брака в тиктоке uk.natura. Уже через две недели после свадьбы женщина поняла, что зря выходила замуж за своего возлюбленного.

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Все начиналось действительно прекрасно

Селси была невероятно счастлива со своим парнем: он каждый день говорил, что любит ее и всячески удивлял. К примеру, сделал предложение в парижском Диснейленде.

После этого у пары родился ребенок и они понемногу планировали собственную свадьбу, которую несколько раз переносили из-за пандемии COVID-19.

Селси Джонс разошлась с мужем через две недели после свадьбы / Фото тикток uk.natura

В конце концов пара поженилась, после чего уже готовилась к долгой и счастливой жизни. Но все перевернуло одно признание от мужа.

Он внезапно сказал через 2 недели после свадьбы, что уже давно ее не любит. Почему так случилось – женщина до сих пор не понимает. На этом их отношения завершились – и они сразу разошлись.

Теперь у Селси серьезная психологическая травма. Она не может довериться другим мужчинам.

Как я могу доверять кому-нибудь еще?.. Я больше никогда не выйду замуж. Как кто-то вообще может так поступить? Просто не понимаю, – рассказывает женщина.

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Пользователи тиктока поддержали Селси. Они были просто в шоке от такой жесткой неожиданности. Кто-то пытался объяснить, почему так случилось: