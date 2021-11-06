Муж жестко обидел жену перед всей семьей: тысячи людей его поддержали

Муж неожиданно поставил жену на место во время неприятного конфликта между ней и свекровью. Женщина этого не ожидала – и обиделась. А люди в восторге от его решимости.

Мужчина не уверен, правильно ли сделал, что унизил жену перед всей семьей. Он подробно рассказал всю ситуацию в своем посте на ресурсе Reddit.

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Для начала муж уточнил: его жена, с которой они вместе уже 8 лет, решила быть домохозяйкой, как и его мама. Но обстоятельства несколько разнятся.

У мамы была очень непростая жизнь

В детстве мама покинула школу в восьмом классе из-за того, что стала полной сиротой. У нее был сложный выбор: либо продолжить учиться, либо работать, чтобы ее братья и сестры пошли в школу. Она все-таки остановилась на втором варианте. Муж уточнил, что в то время мама жила в Индии, где не было льгот для детей-сирот.

Со временем братья и сестры трудоустроились в надежные компании и помогали матери автора материально, пока она не вышла замуж. Но случилась еще одна семейная трагедия.

Мой отец умер всего через два года после брака. Как раз в тот момент, когда мама была беременна мной. Ее братья и сестры действительно помогали, но она также работала на двух работах, чтобы полностью обеспечить нас, – вспоминает автор.

Конфликт случился очень неожиданно

Недавно вся большая семья собралась вместе. После ужина жена сказала, что им следует уйти раньше, ведь на следующий день дети должны посетить спортивные секции и дополнительные занятия.

Семья впервые за год собралась вместе / Фото Unsplash

Свекровь (мама автора – Life 24) попросила их остаться, ведь они все почти год не виделись. К тому же дети точно соскучились по своим двоюродным братьям и сестрам. Жена ответила довольно жестко.

Моя жена ответила, что неграмотная женщина не будет знать о важности образования и внеклассных занятий. Маме явно было больно, и она извинилась за это. Я сказал жене, что грамотность не помогла ей обрести элементарные манеры, – сказал мужчина.

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Жена серьезно на него разозлилась: она не отвечает на звонки и вообще не отписывает на сообщение. Муж спросил совета у пользователей Reddit, не переборщил ли он. Люди его поддержали, а самый популярный комментарий набрал 21 тысячу лайков: