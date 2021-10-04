Мужчина нарастил ногти ради эксперимента: он об этом горько пожалел

Мужчина попытался прожить 24 часа с длинными наращенными ногтями. Он не ожидал, что это повлечет настолько серьезные трудности: ему было невероятно сложно в быту.

Страдания мужа по имени Крис постоянно снимала на камеру его жена. Она опубликовала видео в своем тиктоке. Всего за две недели ролик набрал более 13 миллионов просмотров.

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Почему он решил нарастить ногти?

Крис постоянно насмехался над своей женой: муж не понимал, почему она регулярно жалуется на определенные трудности в быту из-за наращенных ногтей. Любимая же предложила ему сходить в салон и самому проверить, насколько это сложно.

Крис спокойно принял вызов. Он точно не догадывался, что скоро его жизнь превратится в настоящий ад.

В салоне Крису сделали маникюр в фиолетово-желтых тонах. В следующем видео – в оранжево-черных / Скриншот тикток saucedrippaaaaa

Проблемы начались почти сразу. Муж не смог нормально набрать сообщение на телефоне – ногти слишком мешали.

Он вообще не может пользоваться телефоном, – шутила его жена.

Дальше – хуже

Крис довольно долго пытался заправить свой автомобиль, но настоящее испытание ждало его дома. Жена специально разбросала монеты по полу и попросила мужа их собрать. Он не был в восторге от такой задачи.

Крис долго собирал монеты / Скриншот тикток saucedrippaaaaa

Но наибольшие трудности Крис пережил в туалете. Жена не удержалась от смеха из-за его проблем с туалетной бумагой. Она была вынуждена ему помочь.

В конце концов, Крис понял, что длинные ногти – это действительно нелегко. Пользователей тиктока придумали еще несколько испытаний для мужчины:

Друг, банковская карточка, упала на пол, – это в тысячу раз хуже, чем монетки.

Тебе стоило бы поработать с такими ногтями за компьютером. Если было трудно с телефоном, то с клавиатурой было бы еще хуже.​

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Впоследствии Крис решился на подобный эксперимент: ему нарастили еще более длинные ногти. На этот раз мужчина пытался надеть рубашку, поднять банковскую карточку, а также – открыть жестяную банку.