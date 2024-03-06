Около 100 лет оставалась нетронутой: мужчина нашел таинственную черную шкатулку под домом

Мужчина, который решил не называть своего имени, обнаружил загадочный черный ящик в кирпичной кладке под своим домом. Пользователи соцсетей начали помогать владельцу жилья разобраться с находкой, о которой он рассказал на популярном форуме.

Что удалось выяснить о странном черном ящике и как человек его нашел, рассказываем далее.

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Что известно о таинственном черном ящике

Мужчина сообщил, что странный предмет, описанный как черная коробка с проводами длиной около пяти дюймов (почти 13 см), был найден под полом его дома 1905 года.

Когда я постучал по боку, он показался мне тяжелым. Коробка не была прибита, а просто стояла на кирпичном выступе, разделяющем две половины моего подполья,

– написал автор сообщения на форуме Reddit.

По словам мужчины, к таинственной шкатулке, которая почти наверняка пролежала более 100 лет нетронутой, было очень трудно добраться.

Она была расположена в глубине моего очень грязного подполья, и мне пришлось ползти как в армии, чтобы добраться до нее,

– объяснил владелец.

Черная шкатулка имеет ручку и шесть металлических кругов, расположенных полукругом на лицевой стороне. По словам владельца, под кругами были написаны цифры 0, 4, 6, 8, 10. Пользователи Reddit выдвинули множество теорий о том, что это может быть за предмет, но многие выразили обеспокоенность состоянием электропроводки на фото.

Как выглядит странный ящик: смотрите фото

"Ужас, какая проводка", "Замените ее, когда сможете. А пока не трогайте ее", "Особенно не нравится оголенный кабель слева и оголенные разъемы на трансформаторе. Не говоря уже об открытых ответвителях на передней панели трансформатора", – писали люди.

Один из комментаторов предположил, что загадочная коробка может быть старой телефонной развязкой. Похожее предположение сделал и другой пользователь.

С этими цифрами она может быть связана с любительским радио (Ham radio). Возможно, это антенный селектор для переключения между 4-метровым и 10-метровым диапазонами,

– написал он.

Однако многие люди идентифицировали объект как очень старый электрический трансформатор.