Мужчина облил соседского ребенка водой: теперь у взрослого проблемы

Американец вылил целое ведро воды на соседского ребенка, который постоянно ему надоедал. Мужчина считал, что он прав. Но сейчас у него конфликт с родителями.

Всю историю американец рассказал на развлекательном ресурсе Reddit. Он пытался цивилизованно решить проблему, но никто его не послушал. Неожиданно, но люди поддержали мужчину в этой ситуации!

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Мальчишка надоел в течение нескольких недель

Американец недавно переехал в новый дом вместе со своей женой. Район оказался очень спокойным, так что семья была вполне довольна. Но несколько недель назад начались небольшие проблемы: кто-то регулярно хлопал во входную дверь и убегал.

Сначала мужчина повесил табличку на дверях с надписью "Пожалуйста, не беспокойте людей, которые внутри, этими глупыми розыгрышами". Однако хлопанья так и не прекратились. Потом пара узнала от соседей по улице, что это своеобразный ритуал местных детей – они постоянно совершают такие розыгрыши для новых жителей.

Местные дети регулярно стукали в дверь новым жильцам / Фото Unsplash

Американец не смог с этим смириться. Он установил скрытую камеру и все отслеживал. Через некоторое время удалось выяснить, что так развлекался живущий в соседнем доме парень. Мужчина поговорил с его родителями, но те только отшучивались.

Они сказали, что дети остаются детьми, поэтому я решил, что сам что-нибудь с этим сделаю. Через 3 дня ребенок вернулся, но я спрятался за незакрытой дверью с большим ведром с водой. Как только он постучался и вернулся, я открыл дверь и облил его, – рассказывает американец.

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Только теперь эта шалость разозлила родителей мальчика! Они пришли к мужчине буквально через 10 минут – и разгорелся конфликт. Автор так и не смог поладить с мамой и папой ребенка, а теперь чувствует себя не очень, ведь нажил себе врагов по соседству. Впрочем, пользователи Reddit поддержали мужчину: