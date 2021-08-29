Мужчина опозорился в кафе: он наехал на маму, которая кормила ребенка

27-летний американец не смог сидеть рядом с женщиной, которая кормила грудью своего ребенка в кафе. Он был вынужден покинуть заведение.

Мужчина рассказал свою историю на развлекательном ресурсе Reddit. Но его вообще никто не понял: пользователи считают, что этот поступок очень неправильный.

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Автор публикации хотел выпить кофе в заведении, но там были только два свободных места: одно – возле кондиционера, другое – напротив этого же столика. Впоследствии возлем мужчины присела женщина с ребенком. Малыш начал плакать, поэтому мама стала кормить его грудью. Мужчине стало некомфортно.

Очевидно, что я пытался избежать визуального контакта. Но мне стало настолько некомфортно, что в конце концов я спросил, может ли она пересесть за другой столик. Я просто пришел сюда выпить чашку кофе, дочитать портфолио и уйти, – написал автор.

Мужчина не мог сидеть рядом с женщиной, которая кормила ребенка / Фото Pexels

Женщина отреагировала на просьбу без агрессии и сказала, что не может это сделать в процессе вскармливания. Поэтому она так и не пересела за другой столик.

Несколько человек посмотрели на меня, как на идиота, и это меня взволновало. Я знаю, что это нормально для мам и малышей, и я ничего не могу с этим поделать. Я не собирался ее выгонять, поэтому просто пошел... Не зашел я слишком далеко, когда просил женщину, которая кормила, пересесть за другой столик? А то я чувствовал, что я немного засранец, – уточнил автор.

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Пользователи Reddit согласились с тем, как себя оценил автор сообщения. По их мнению, так реагировать на грудное вскармливание – не очень корректно: