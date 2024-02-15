Мужчина превратил прицеп для перевозки лошадей в дом для аренды: перевоплощение ошеломляет

Мужчина превратил прицеп для перевозки лошадей в уютный дом с одной спальней и теперь сдает его в аренду.

Как выглядит необычное жилье и сколько стоила мужчине реновация, рассказываем далее.

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Как мужчина превратил прицеп для лошадей в дом

24-летний Джейми Дафф купил подержанный прицеп за 4 тысячи евро. После десяти месяцев ремонта стоимостью 21 тысяча евро крошечный дом, расположен всего в 30 минутах езды от Дублина может похвастаться ванной комнатой, кухней, баром, спальней и гостиной.

На территории есть джакузи, место для костра и барбекю. И, несмотря на небольшой размер, Джейми сдает его в аренду на Airbnb по цене от 140 до 200 евро за ночь.

Когда мы впервые получили его, это был вполне пригодный для использования коневоз – он имел перегородки для лошадей и мог перевозить четырех животных. В нем была крошечная жилая площадь, но она была устаревшей. Мне просто пришлось все вырвать и начать с нуля. Я разместил ванну внутри грузовика,

– говорит мужчина, который работает графическим дизайнером.

На территории есть джакузи, место для костра и барбекю / Фото SWNS

Затишок – це результат правильно поєднання багатьох елементів. Однак уявити його без якісного та зручного домашнього одягу просто неможливо. Ідеальним тому свіченням є продукція Anabel Arto . Жінки, які вже придбали для себе та близьких стильний домашній одяг від бренду, переконалися, що навіть буденний сімейний вечір може стати святом.

Джейми добавляет, что удивился популярности этого уникального арендованного дома.

Честно говоря, я был поражен количеством людей, которые в нем останавливаются. Он был очень загружен. Он может вместить до четырех человек,

– объясняет мужчина.

В ноябре 2023 года он приобрел еще один фургон за 4 тысячи евро и сейчас ремонтирует его. Его Джейми также планирует сдавать в аренду, но этот фургон он хочет сделать в другом стиле, чтобы когда люди приходят на Airbnb, они имели выбор из двух разных стилей.