Мужчина попросил соседей перестать заказывать доставку еды: причина удивляет

Женщина была смущена из-за странной просьбы соседа: он аккуратно попросил ее перестать заказывать доставку еды. Причина оказалась достаточно интересной.

Совсем недавно женщина переехала вместе с семьей в новый дом, где пока нет исправной печи. А питаться же чем-то нужно! Поэтому они начали частенько заказывать еду в разных кафе.

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Это немного не понравилось их соседу, который познакомился с женщиной сразу после переезда. Хотя сначала мужчина показался довольно галантным и приветливым.

Сегодня я пришла домой с кофе и бутербродом. Сосед позвал меня и сказал, что заметил, что мы часто заказываем доставку еды. Он попросил нас этого не делать, – написала женщина на форуме Mumsnet.

Мужчине не понравилось, что соседи часто заказывали еду / Фото Pexels

Кажется, кому вообще может мешать доставка еды? Судя по всему, все из-за 8-летней дочери мужчины. Девочка увидела, что соседи заказывают еду из разных заведений и начала спрашивать у родителей, почему они так не делают. По крайней мере, так считает автор публикации.

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Женщина объяснила соседу, что она не может пока готовить дома из-за ремонта на кухне. Однако вся ситуация ее немного смутила.

Он не был груб со мной. Но не кажется, что он слишком любознательный? Разве он может диктовать нам, что есть? Для информации, ни один из продуктов на вынос нам не доставляли. Мы просто приносили еду с собой из кафе, – утверждает автор.

Пользователи Mumsnet поддержали женщину. Правда, они были настроены несколько агрессивно: