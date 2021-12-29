Мужчине подарили мишку с голосом его покойной мамы: трогательное видео

Американец тяжело пережил потерю собственной мамы, поэтому семья решила порадовать его особым подарком к Рождеству. Плюшевый медвежонок разговаривал ее голосом.

Особый момент, когда отцу вручали подарок, опубликовала в тиктоке его дочь Саммер. Трогательное видео набрало более 2,6 миллиона просмотров. Интересно, что мужчина сначала ничего не понял.

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Он до сих пор скучает по собственной маме

Родные понимали, что отцу все еще трудно смириться с потерей мамы, поэтому они придумали именно такой интересный подарок. Мишку запаковали в подарочную коробку и назвали его "Молочным бисквитом". Это такая внутренняя семейная шутка.

Моя бабушка умерла летом, поэтому мы решили подарить папе мишку, который будет говорить ее голосом, – написала Саммер.

Отец сначала подумал, что это легкий розыгрыш. Внутрь коробки родня даже упаковала своеобразное "свидетельство о рождении", где указала имя мишки. Потом Саммер попросила отца понюхать игрушку, ведь она пахла жевательной резинкой.

Судя по реакции отца, он обрадовался от подарочка. Но самый большой сюрприз ждал его через несколько секунд.

"Ой, это действительно очень мило", – отреагировал мужчина.

Отец Саммер / Скриншот тикток summerhammond

Дочь попросила отца зажать лапу мишки, откуда раздался голос его родной мамы. Мужчина буквально застыл на несколько секунд, а затем со слезами обнялся с родными людьми.

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Мы любим тебя, папа, с Рождеством! – написала Саммер.

Пользователи тиктока были удивлены от такого оригинального сюрприза. Люди оставили более 5 тысяч комментариев: