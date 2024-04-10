Натали Портман рассказала о своих любимых книгах: что советует читать звезда экранов
Источник:Natalie Portman
Актриса Натали Портман снялась для проекта Dior Book Tote Club в национальной библиотеке Франции в Париже, а также поделилась своим списком любимых книг.
Как выглядит фотосессия звезды в роскошной библиотеке, а также какие книги она обожает и рекомендует прочитать своим фанатам, рассказываем далее.
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Какие книги любит и советует Натали Портман
Недавно Натали Портман снялась в парижской библиотеке для проекта Dior Book Tote Club. Также голливудская звезда назвала список своих любимых книг, которые советует прочитать и другим.
В перечень актрисы вошли:
"Американские химеры" – Тодд Хейнс;
"О фотографии" – Сьюзен Сонтаг;
"Когда мы перестали понимать мир" – Бенхамин Лабатут;
"Неаполитанский квартет" – Елена Ферранте;
"Надежда в темноте" – Ребекка Солнит.
Натали Порман в библиотеке: смотрите видео
Для фотосессии знаменитость выбрала достаточно простой и классический образ. Она надевала темно-синие джинсы момы, белую футболку и серый кардиган, который делает вид звезды кино более элегантным и женственным. Конечно, свой лук для проекта Натали Портман также дополнила аксессуарами от Dior.