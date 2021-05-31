Не боюсь тюрьмы: девушка получила 10 жестких правил от мамы своего парня

Девушка еще не успела познакомиться с мамой своего парня, как уже получила от нее странные правила. Знакомые блогерки убеждают – ей нужно немедленно бежать от такого "диктатора".

Девушка опубликовала на странице в тиктоке hotgirlsareswifties список правил от мамы своего парня, который она обнародовала в инстаграме. Судя по всему, будущая свекровь еще та "железная леди", ведь она готова на все ради своего сына. И даже не боится тюрьмы...

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Список называется "Правила, чтобы встречаться с моим сыном". Он состоит из 10 пунктов, которые похожи на угрозы. Ведь, если девушка не будет их выполнять, то мама сделает все, чтобы избавиться от нее.

Список правил от матери парня / Скриншот тикток hotgirlsareswifties

Он не твой банкомат. Если ты придешь ко мне домой и будеш выглядеть как стриптизерша, то я заставлю тебя уйти. Если я увижу непристойные сообщения на его телефоне, я заставлю тебя уйти. Пойми, если ты мне не понравишься, то я заставлю тебя уйти. Пойми, что я могу заставить тебя уйти. Он "маменькин мальчик". Пока у тебя не будет колечка на пальцы, твое мнение об этом ничего не значит. Ты не отвечаешь за него, поэтому не можешь его изменить. Воспринимай его таким, какой он есть, или смотри правило №5. Он джентльмен. Я научила его этому. Тебе лучше вести себя как леди и заслуживать его. Я знаю, как избежать тюрьмы. Если ты обойдешь эти правила и получишь кольцо на пальце, то я стану гораздо хуже, чем мама парня. Я стану твоей свекровью.

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Читатели блогерки были шокированы таким поведением матери парня. Они не сдерживались в комментариях: