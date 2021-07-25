Удержать вес: как не набрать лишнего в отпуске – советы фитнес-тренера

С отдыха хочется привезти приятные воспоминания и красивый загар, но никак не лишние килограммы. Известный украинская фитнес-тренер Юлия Богдан поделилась правилам полезного питания на отдыхе.

Даже занимаясь спортом и придерживаясь принципов правильного питания дома, на отдыхе легко обо всем забыть и "уйти в отрыв". Фитнес-тренер Юлия Богдан знает, как не набрать лишнего даже в all inclusive – стоит лишь придерживаться нескольких правил.

Читайте также Идеальная пара: SHABO Special Edition Мускатное и панна-кота

Расставить приоритеты

Эксперт подчеркивает, что цель отдыха у каждого может быть разная. Поэтому если вы настроены просто расслабляться и валяться на пляже, то не стоит себя насиловать, просто отдохните.

Кушайте с удовольствием, наслаждаясь каждым кусочком, а не просто как в последний раз. Все делайте в радость. Если что-то не нравится, раздражает – не делайте,

– советует тренер

И наоборот, если ваша цель – заняться собой и регулярно бегать вдоль морского побережья, то ничего не должно стоять у вас на пути, даже постоянные соблазны в отпуске: "Распишите себе план на период отпуска заранее. Какие и когда будут тренировки, режим питания, чтобы вы были готовы ".

Тренировка возможны даже на отдыхе / Фото Unsplash

Главные правила на отдыхе

Вот несколько принципов питания, которых Юлия Богдан и сама пытается придерживаться на отдыхе.

1. Есть три раза в день

Это обязательное правило, которое не стоит игнорировать. Не позволяйте себе пропускать приемы пищи из-за отговорок, потом организм вас не поблагодарит:

Чтобы не было долгих промежутков голода, например, если бы обед пропустила, жарко ведь, то на ужин потом бы "съела слона",

– говорит тренер

В жару действительно часто не хочется ничего есть. Тогда эксперт советует обратить внимание на свежие салаты с белком и добавить немного каши.

2. Не ограничивайте себя

Любое домашнее блюдо может стать настоящим шедевром, если правильно совместить его с изысканным вином от SHABO. Красное к мясу, белое к рыбе или игристое к десерту – выберите свою идеальную гастрономическую пару в интернет-магазине SHABO

Особенно если вы приехали в незнакомую страну, вам захочется все попробовать. Пробуйте все, но следите за тем, чтобы в вашем рационе было как можно больше клетчатки. То есть добавляйте в свою тарелку много овощей и зелени.

Следите, чтобы в тарелке было много овощей и зелени / Фото Unsplash

Также не стоит жестко ограничивать себя в сладостях. Однако все же старайтесь употреблять их в первой половине дня.

3. Пить больше воды

Пить газированные напитки или сладкие компоты – не лучшая идея, ведь они не утоляют жажду, к тому же очень калорийны.

Интересно Как начать бегать и делать это с удовольствием: 8 советов от Аниты Луценко

4. Активность

Утром, как правило, не такая высокая температура, чтобы страдать от жары. Поэтому тренер советует именно в это время суток заниматься тренировками – к примеру, йогой или просто зарядкой.