Спортсменка призналась, что давно хотела заняться бегом серьезно: " Как-то делая задание по психологии я определила привычку, которую хочу завести уже давно. И я определила что лет 10-15 я хочу начать бегать и всё никак". В посте в инстаграме она рассказала о собственном опыте: какие ей самой удалось не забросить тренировки после первых же пробежек и начать этим наслаждаться.

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Поставить цель

Вы должны четко знать, для чего вы это делаете. Для усиления своих намерений, Анита Луценко выбрала для себя марафон-пробег на 10 километров, который пройдет 19 сентября. Все это время она будет бегать, чтобы подготовиться к пробегу.

Поставьте сами себе цель для бега / Фото Pexels

Найти единомышленников

Делиться успехами и получать заряд мотивации в компании друзей проще, чем в одиночестве:

Предложила команде WOWBODY присоединиться и 13 коллег откликнулись + моя мама (65 лет) + моя помощница. Муж Саша тоже в деле. Мы сравниваем и поддерживаем друг друга,

– делится тренер

Сделать первый шаг

Не откладывайте все на понедельник, следующую неделю или после Нового года. Начинайте с небольших тренировок уже сейчас: "Начала бегать! По2-3-5-8 километров. Цель – 10 километров, но не сразу. 10 километров стоит на август. Чтобы на самом забеге уже уверенно себя чувствовать".

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Не изнуряйте себя

Ваша цель – не бежать быстрее, не мучиться на тренировках, а начать получать удовольствие от процесса. Поэтому лучше увеличивать нагрузку постепенно, в медленном темпе и на небольших расстояниях:

Всегда бегу медленно, ускоряюсь только в конце, чтоб словить ощущение, что к концу самый большой кайф. А по дороге очень приятные ощущения, без задышки, пунцового лица и мыслей когда это закончится ,

– говорит эксперт

Это время для себя

Время в течение пробежки можно использовать на вещи, которые вы обычно не успеваете делать, или просто посвятить тренировки своим мыслям: "Идеально в 7 утра на Оболонской набережной, когда домашние еще спят. Я слушаю аудиокниги на которые обычно нет времени", – делится тренер.

Бег – это время наедине с собой / Фото Unsplash

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Дайте себе время

Сразу вам может не понравиться бег – и это нормально . Вполне возможно, что пока вы только адаптируетесь к новому виду физических нагрузок:

Я даю себе год на то, чтобы полюбить бегать. Не неделя, не месяц – год! И считаю это залогом, когда цель не скоростная, а продлена во времени тем самым не такая экстремальная и мучительная ,

– рассказывает Анита Луценко

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