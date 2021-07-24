Спортсменка зізналась, що давно хотіла зайнятись бігом серйозно: "Якось, роблячи завдання з психології, я визначила звичку, яку хочу завести вже давно. Так я зрозуміла, що років 10-15 я хочу почати бігати та все ніяк". У дописі в інстаграмі вона розповіла про власний досвід: які їй самій вдалось не закинути тренування після перших же пробіжок та почати цим насолоджуватись.

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Поставити ціль

Ви повинні чітко знати, для чого ви це робите. Для підсилення своїх намірів, Аніта Луценко обрала для себе марафон-пробіг на 10 кілометрів, який відбуватиметься 19 вересня. Весь цей час вона бігатиме, щоб підготуватись до пробігу.

Поставте самі собі ціль для бігу / Фото Pexels

Знайти однодумців

Ділитись успіхами та отримувати заряд мотивації у компанії друзів простіше, ніж наодинці:

Запропонувала команді WOWBODY приєднатися і 13 колег відгукнулися + моя мама (65 років) + моя помічниця. Чоловік Саша теж у справі. Ми порівнюємо і підтримуємо один одного,

– ділиться тренерка

Зробити перший крок

Не відкладайте все на понеділок, наступний тиждень чи після Нового року. Починайте з невеличких тренувань вже зараз: "Почала бігати! По2-3-5-8 кілометрів. Мета – 10 кілометрів, але не одразу. 10 кілометрів стоїть на серпень. Щоб на самому забігу вже впевнено себе почувати".

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут

Не виснажуйте себе

Ваша ціль – не бігти якнайшвидше, не мучитись на тренуваннях, а почати отримувати задоволення від процесу. Тому краще збільшувати навантаження поступово, у повільному темпі і на невеликих відстанях:

Завжди біжу повільно, прискорюють тільки в кінці, щоб зловити відчуття кайфу наприкінці. А по дорозі дуже приємні відчуття, без задишки, червоного лиця і думок, коли це закінчиться,

– каже експертка

Це час для себе

Час протягом пробіжки ви можете використовувати на речі, які ви зазвичай не встигаєте робити або ж просто присвятити тренування своїм думкам: "Ідеально о 7 ранку на Оболонській набережній, коли домашні ще сплять. Я слухаю аудіокниги на які зазвичай немає часу", – ділиться тренерка.

Біг – це час наодинці з собою / Фото Unsplash

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Дайте собі час

Відразу вам може не сподобатись біг – і це нормально. Цілком можливо, що поки що ви тільки адаптуєтесь до нового виду фізичних навантажень:

Я даю собі рік на те, щоб полюбити бігати. Не тиждень, не місяць – рік! І вважаю це запорукою, коли мета не на швидкість, а продовжена в часі, тим самим вона не така екстремальна і болісна,

– розповідає Аніта Луценко

Зацікавлюйтесь

Аніта Луценко радить не просто бігати, а заглибитись у цю справу: почати читати й дивитись більше інформації про біг, розмовляти про це зі знайомими та експертами тощо. Так процес стане для вас значно цікавішим.