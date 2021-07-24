Спортсменка зізналась, що давно хотіла зайнятись бігом серйозно: "Якось, роблячи завдання з психології, я визначила звичку, яку хочу завести вже давно. Так я зрозуміла, що років 10-15 я хочу почати бігати та все ніяк". У дописі в інстаграмі вона розповіла про власний досвід: які їй самій вдалось не закинути тренування після перших же пробіжок та почати цим насолоджуватись.
Читайте також Україна вперше здобула золото на Decanter 2021: вина SHABO серед лідерів світових виробників
Поставити ціль
Ви повинні чітко знати, для чого ви це робите. Для підсилення своїх намірів, Аніта Луценко обрала для себе марафон-пробіг на 10 кілометрів, який відбуватиметься 19 вересня. Весь цей час вона бігатиме, щоб підготуватись до пробігу.
Поставте самі собі ціль для бігу / Фото Pexels
Знайти однодумців
Ділитись успіхами та отримувати заряд мотивації у компанії друзів простіше, ніж наодинці:
Запропонувала команді WOWBODY приєднатися і 13 колег відгукнулися + моя мама (65 років) + моя помічниця. Чоловік Саша теж у справі. Ми порівнюємо і підтримуємо один одного,
– ділиться тренерка
Зробити перший крок
Не відкладайте все на понеділок, наступний тиждень чи після Нового року. Починайте з невеличких тренувань вже зараз: "Почала бігати! По2-3-5-8 кілометрів. Мета – 10 кілометрів, але не одразу. 10 кілометрів стоїть на серпень. Щоб на самому забігу вже впевнено себе почувати".
Не виснажуйте себе
Ваша ціль – не бігти якнайшвидше, не мучитись на тренуваннях, а почати отримувати задоволення від процесу. Тому краще збільшувати навантаження поступово, у повільному темпі і на невеликих відстанях:
Завжди біжу повільно, прискорюють тільки в кінці, щоб зловити відчуття кайфу наприкінці. А по дорозі дуже приємні відчуття, без задишки, червоного лиця і думок, коли це закінчиться,
– каже експертка
Це час для себе
Час протягом пробіжки ви можете використовувати на речі, які ви зазвичай не встигаєте робити або ж просто присвятити тренування своїм думкам: "Ідеально о 7 ранку на Оболонській набережній, коли домашні ще сплять. Я слухаю аудіокниги на які зазвичай немає часу", – ділиться тренерка.
Біг – це час наодинці з собою / Фото Unsplash
Цікаво Живе кіно: 5 нових книг, які вас зацікавлять
Дайте собі час
Відразу вам може не сподобатись біг – і це нормально. Цілком можливо, що поки що ви тільки адаптуєтесь до нового виду фізичних навантажень:
Я даю собі рік на те, щоб полюбити бігати. Не тиждень, не місяць – рік! І вважаю це запорукою, коли мета не на швидкість, а продовжена в часі, тим самим вона не така екстремальна і болісна,
– розповідає Аніта Луценко
Зацікавлюйтесь
Аніта Луценко радить не просто бігати, а заглибитись у цю справу: почати читати й дивитись більше інформації про біг, розмовляти про це зі знайомими та експертами тощо. Так процес стане для вас значно цікавішим.