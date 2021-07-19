Фрэнсис Форд Коппола. Живое кино и техника его производства. – Х.: Фабула, 2021

Фрэнсис Форд Коппола "Живое кино и техника его производства" / Фото Фабула

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Эту книгу не зря называют полетом на ракете в потенциальное будущее кинематографа. Ведь речь в ней о сочетании кино, телевидения и театра, которую ведет легендарный режиссер "Апокалипсиса сегодня", "Крестного отца", "Разговоры", "Дракулы" и многих других культовых лент, который получил почти все престижные кинопремии, став одним из родителей "живого" кино. Однако книга не только о секретах создания нового искусства – она ​​содержит интересные факты из истории кино, телевидения и театра, а также жизни известного режиссера. Все начинается с экскурса в историю телевидения, достигает тех ранних времен, когда чуть ли не каждая программа транслировалась зрителям вживую, а еще она дополнена отступлениями личного характера, касающихся того, как эта древняя технология преследовала Копполу на протяжении всей его карьеры ... Поэтому в своей книге – частично мемуарах, частично дневнике, частично методическом пособии – автор вдохновляет самого себя и своих читателей искать новые пути рассказывания историй.

Итак, целью этой книги является не впадать в ностальгию за прямым эфирами на телевидении или за первыми шагами кинематографа, – предостерегает Коппола, – а исследовать этот новый формат, разобраться, чем он отличается от других творческих средств выражения и какие новые требования к нам предъявляет, в чем заключаются его преимущества и, особенно, как можно использовать живое кино и научиться его снимать".

Лори Верхомин. Любовь. Жизнь и смерть с Биллом Эвансом. – Л.: Издательство Старого Льва, 2021

Лори Верхомин "Любовь. Жизнь и смерть с Биллом Эвансом" / Фото Видавництво Старого Лева

В этой книге воспоминаний Лори Верхомин рассказывает о последних непростых 18 месяцах жизни и смерти талантливого американского джазового пианиста с украинскими корнями Билла Эванса. За его особое понимание и выполнение джаза музыкальный мир восхищается им по сей день. Поэтому эта история любви – невероятная, потому что не выдуманная. Иногда бесконечно красивая, иногда страшная и приземленно-жизненная. Как, например, в разделе "Ключи к сексу. (Эдмонтон, 1975)".

"Меня уже ждет папа в темно синих бизнес-носках, семейных трусах и в незапнутому клетчатому фланелевом халате. Я тихонько захожу с черного входа, где полумрак. Предполагаю что он может там быть, но надеюсь проскользнуть мимо. Но на этот раз он крепко хватает меня за руку начинает трясти, спрашивая, с кем я трахалася. Меня смущает его речь, а физическое вмешательство вообще выбивает из колеи. Обычно меня встречает мать, но сегодня ее здесь нет. Он не ждет ответа. Я пытаюсь вырваться, но он еще крепче сжимает мою руку, обзывает меня шлюхой. А потом толкает вниз по лестнице. К счастью, с меня еще не выветрился хмель, поэтому мое тело расслаблено и элегантно пролетает тринадцать ступеней вниз".

Но все в этой истории настоящее, как настоящая любовь. Когда двое смотрят в одном направлении, когда разница в возрасте не имеет никакого значения, когда Он учит ее слышать музыку между нотами, а Она его – слышать тишину между словами о любви.

Татьяна Белимова. Виноваты люди. – Х.: Клуб Семейного Досуга, 2021

Татьяна Белимова "Виноваты люди" / Фото Клуб Семейного Досуга

Действие в этом приключенческо-историческом романе происходит между 1890 и 1914 годами – в эпоху мировых свершений и открытий. Но как тогда жилось в Украине? В любом случае, настоящей любви, глубоких чувств и фатализма хватало на все времена, поэтому история главных героев романа далеко не исключение. Например, кто-то мог бы позавидовать Маруси, которая стала женой помещика Ясенского, жить теперь в роскоши! Пусть и с нелюбимым. Впрочем, время пройдет, и не вспомнит о том своем Василие. Однако жизнь вернется иначе. Маруся останется вдовой, а Василий станет цирковым артистом. Он сойдется с женщиной, которую никогда не полюбит, но и не покинет.

"Василий вернулся из Белой Церкви еще более отчужденным. Теперь уже не только Машка не понимала, что с ним происходит, он и сам не знал, что с ним такое. Воспоминания пришли, как весенний паводок, залили сердце горячей кровью. Куда он не шел, не делал, Маруся стояла перед глазами. Чужая, отстраненная, в черном, но, несмотря на то, красивая и желанная. Приходила в сны юной девушкой, которой запомнилась еще со счастливого времени, когда были живы родители и мир казался созданным для счастья. Василий просыпался, выходил на улицу, присматривался к месяцу, прислушался к себе. Пока жил в большом городе, не было времени побыть с собой наедине. Все куда-то спешил, бежал в цирк, возвращался домой, ел, спал, ссорился с женой, опять куда-то бежал, а получалось, что все время несся галопом по кругу, как на цирковой арене".

Но и Маруся будет ждать Василия всю жизнь. Их осудят люди, собственная совесть вынесет им приговор. Встреча с Василевой женой будет последней каплей для Маруси. Она убежит, поклявшись, что теперь уже навсегда. Но правда, что догонит ее, заставит вернуться. Но в последний ли раз?..

Селия Риз. Мисс Грэм. Кулинарная книга шпионки. – К.: Книголав, 2021

Селия Риз "Мисс Грэм. Кулинарная книга шпионки" / Фото Книголав

История этого романа развивается в период после окончания Второй мировой войны. Государственные тайны, предательство, шпионские игры, женская дружба и даже кулинарные рецепты – именно такой громкий коктейль предложено читателю. По сюжету, главная героиня работает учительницей немецкого языка, но стремится к приключениям. В это время правительство Великобритании создает Комиссию по контролю, которая нанимает британцев на работу в Германии для восстановления разрушенной нации и раскрытия преступлений войны. Школьная учительница вызывается на призыв. После собеседования с ней в Комиссии решают, что она идеальная кандидатка для того, чтобы работать на другом уровне и стать шпионкой: она одинока, имеет неприметную внешность и знает немецкий. А еще знает одного из самых разыскиваемых военных преступников – графа Курта фон Стабенова, с которым несколько лет назад она путешествовала Англией.

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Поэтому наша "учительница" отправляется в Германию, где помогает восстанавливать начальные школы и становится шпионкой. Для передачи секретной информации она использует колонки в кулинарных журналах, ведет от имени известного автора кулинарных книг. И чем дольше она в этом деле, тем больше интересных деталей открывается, ведь не все на самом деле так, как ее убеждали, в частности относительно графа Стабенова.

Ирина Агапеева. Островитянка. Цена мечты. – К.: Брайт Букс, 2021

Сюжет этой истории напоминает приключения Робинзона Крузо. Впрочем отличие "Островитянки" в том, что на острове оказывается женщина, и этим оригинальность романа не ограничивается. Как все началось?

"Артур вошел на кухню: – Что за багаж стоит посреди комнаты? – Купила, – я слегка покраснела и отвернулась, чтобы разогреть кусок пиццы в микроволновке. – Зачем? – Поеду в путешествие, – я пошутила, но Артур не всегда воспринимал юмор. – В путешествие? Не понял. – В кругосветное. – Ты опять напрасно потратила все сбережения на ненужную вещь? Его прагматизм время от времени убивал. – Ничего не зря, – вспыхнула я: хотелось защитить чемодан любой ценой. – Это приносит мне радость. Артур хмыкнул и поставил чайник. Его молчание еще больше разжигало меня, стремилась доказывать свою правоту, а спорить не с кем. – Чего ты хмыкает? Думаешь, я не могу поехать в путешествие? – Думаю, что эти сумки теперь некуда девать, у нас нет места еще и для них. – Что значит "еще и для них? – Ничего. – Нет, уже говори, – кипела я, вызывая его на поединок, забыв о пицце".

Таким образом, в романе параллельно проходят две линии: одиночество и свобода. Через призму авантюрного романа ненавязчиво рассматриваются философские понятия, которые волнуют человека с тех пор, как он научилась мыслить. Одиночество и его следствие – одичание. Чтобы оттенить эту тему, в роман вводится таинственный дикарь. Одичает ли так же наша героиня? Может ли человек сохранить себя, свою личность в таких обстоятельствах? Другая проблема жизни на необитаемом острове – свобода. Казалось бы, в твоих владениях целый остров, однако ты не можешь его покинуть по собственной воле. Сколько же пространства нужно маленькому человеку, чтобы чувствовать себя свободным? Остров – тюрьма. Целый мир – тюрьма, если ты ограничен в возможности принимать решения.