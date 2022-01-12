Не надо стесняться: 10 женщин, которые перестали окрашивать седину
Источник:Reddit
Многие люди при появлении седины стараются поскорее от нее избавиться. А зачем? "Серебряные" волосы могут стать той неповторимой изюминкой, которая лишь подчеркнет вашу красоту.
Перед вами подборка фотографии пользователей развлекательного ресурса Reddit, доказывающих, что седина – это красиво. Они научились жить в гармонии со своими волосами, чего советуют всем, кто переживает из-за такой мелочи.
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№1
Фото reddit amkakenya
№2
Фото reddit TotesandTiaras
№3
Фото reddit Cdmelty1
№4
Фото reddit Wannabackitbig
№5
Фото reddit switchpretty
№6
Фото reddit marinatrevijano
№7
Фото reddit heathemac
№8
Фото reddit sarahlovesyou12
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№10
Фото инстаграм grombre