Не надо стесняться: 10 женщин, которые перестали окрашивать седину

Многие люди при появлении седины стараются поскорее от нее избавиться. А зачем? "Серебряные" волосы могут стать той неповторимой изюминкой, которая лишь подчеркнет вашу красоту.

Перед вами подборка фотографии пользователей развлекательного ресурса Reddit, доказывающих, что седина – это красиво. Они научились жить в гармонии со своими волосами, чего советуют всем, кто переживает из-за такой мелочи.

Интересно Тренд на качество и как это разрушать стереотипы вина Украины, – СЕО SHABO Гиорги Иукуридзе

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Фото reddit amkakenya

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Фото reddit TotesandTiaras

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Фото reddit Cdmelty1

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Фото reddit Wannabackitbig

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Фото reddit switchpretty

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Фото reddit marinatrevijano

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Фото reddit heathemac

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Фото reddit sarahlovesyou12

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Фото инстаграм marjon_it

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Фото инстаграм grombre