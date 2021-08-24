Не ожидала такого: бабушка в 99 лет стала лицом косметической компании

Американка, которой уже почти 99 лет, получила оригинальный подарок на свой День рождения. Она снялась в рекламе для косметического бренда своей правнучки.

Владелица косметической компании Saie, Лейни Кроуэлл, предложила своей прабабушке, Хелен Саймон, сняться в фотосессии для ее бренда. Женщина долго сопротивлялась, но в конце концов согласилась – и в 99 лет сделала первый шаг в модельном бизнесе.

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Хелен, которую в семейном кругу называют Нанна, живет в Калифорнии, имеет 6 детей, 11 внуков и 6 правнуков. Она никогда не думала, что ей придется рекламировать косметику: "Я видела всех тех прекрасных моделей, и я была им не чета", – признается женщина. Однако ее внучка была другого мнения.

Все началось с инстаграма

Один из подписчиков Лейни Кроуэлл в инстаграме подал ей замечательную идею: привлечь к своему бренду не только профессиональных моделей, но и обычных женщин, как ее бабушка. Лейни предложение понравилась, и она со всей ответственностью подошла к этому вопросу.

Пришлось привлечь почти всех родственников, чтобы они несколько недель убеждали их бабушку стать лицом косметического бренда. В конце концов, Хелен приняла предложение: "Думаю, поворотным моментом стало то, что я нашла фотографа, который снимал ее любимого баскетболиста – Стефа Карри", – смеется Лейни.

Женщина только успела отпраздновать свой 99-й День рождения, как ей предложили эту съемку. Несмотря на то, что она никогда не была фанаткой декоративной косметики, фотосессию она считает достойным подарком на праздник: "Мне нравилось иметь хороший вид, но в молодости я почти не красилась", – рассказывает Хелен.

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Сейчас она с удовольствием пользуется косметикой производства ее внучки и даже имеет несколько любимых продуктов, которые используе ежедневно: увлажняющий крем, тушь, румяна и бальзам для губ.

Какие впечатления у бабушки от фотосессии

Несмотря на то, что Хелен долго не хотела соглашаться на эту авантюру, в конце концов, она не пожалела и осталась в полном восторге. На съемках присутствовали и другие члены семьи, поэтому постоянно звучали шутки, громкий смех и идеи для фото:

Это был веселый опыт, который добавил красок в мою жизнь. Реакция моих шести детей – это нечто. Такой маму они никогда не видели. Это было невероятно. Я могла бы это делать ежедневно,

– признается женщина

Видео с бэкстейджа:

Лейни Кроуэлл в свою очередь рассказала, что было очень необычно видеть бабушку в таком амплуа. После того, как они опубликовали результаты фотосессии, бренд получил бешеную поддержку клиентов и много положительных сообщений.

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А недавно компания Saie получила первые отзывы клиентов, которые купили косметику именно после того, как наткнулись на фото Хелен: "Кто-то на днях говорил, что это так приятно видеть человека, который выглядит красиво и который ничего не делает кроме того, чтобы быть самим собой" – хвалится Лейни.