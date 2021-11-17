Не показывайте его: блогерша рассказала о типичной ошибке многих невест

Ведущая подкаста Betches Brides Николь Пеллегрино призвала невест не повторять досадную ошибку, которую женщина совершила перед браком. Она касается свадебного платья.

Блогерша, которая вышла замуж в сентябре, поделилась советом в своем тиктоке nicolepellegrin0. Видео набрало более 400 тысяч просмотров. Многие согласились с замечанием. Николь Пеллегрино рекомендует вообще не показывать гостям и друзьям свадебное платье до самого праздника. Но есть некоторые нюансы!

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Почему желательно этого не делать

Николь поняла это после своего горького опыта. Она нашла платье своей мечты и показывала его буквально всем подряд: коллегам, дальним родственникам, подписчикам в соцсетях.

Хотя некоторым людям не понравилось платье, они все равно старались скрыть свои эмоции. Но женщина все увидела... И стала сомневаться, действительно ли хочет это платье.

Свадебное платье Николь Пеллегрино / Скриншот тикток nicolepellegrin0

Люди – плохие лжецы. Если им не понравится ваше платье, вы это обязательно увидите по их реакции, как бы они ни скрывали этого. Если вам действительно нравится платье, то не показывайте его другим, чтобы не испортить собственное впечатление о платье, – советует Николь.

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По ее словам, лучше взять с собой до 2-3 человек, которым вы доверяете, чтобы они помогли выбрать свадебное платье. А для остальных гостей пусть это будет сюрпризом!

Подписчики Николь Пеллегрино поблагодарили ее за этот полезный лайфхак. Люди согласны, что он поможет избежать лишнего стресса перед свадьбой: