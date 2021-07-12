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Мария Ткачивська. Княгиня Острожская. – М.: Клуб Семейного Досуга, 2021

"Княгиня Острожская" / Фото Клуб Семейного Досуга

Героиня этого романа Елизавета – будущая княгиня Гальшка Острожская, дочь Беаты Косцелецкой и покойного князя Ильи Острожского, которая, родившись, сразу стала самой богатой наследницей Польско-Литовского государства. О браке с Гальшкой мечтали представители самых богатых магнатских родов. Их манила красота и богатство Гальшки.

Княгиня Беата вошла в Гальшчины покои. – Хочу поговорить с тобой, Гальшка. – О чем, матушка? – предчувствовала что-то плохое молодая княгиня. – Король хочет выдать тебя замуж. – Замуж? Вы шутите! – Я не шучу, Гальшка. Граф Гурка прибыл во дворец. Завтра будет брак. – С Гуркой? С тем, что был в Богемии, когда убивали Дмитрия... Гальшка как стояла, так и опустилась без сознания на пол. Беата держала ее на руках, и Гальшка этого не видела. Мать молилась, пока дочь, как рыба без воды, пошевелила губами: – Скажите мне, матушка, что это был сон... – Это не сон, Гальшка.

Поэтому когда девушке исполнилось тринадцать, ее опекун, князь Василий Острожский, решает женить Гальшку с князем Димитрием Сангушком. Мать героини, Беата противится этому браку – и в конце концов Сангушко берет штурмом ее замок в Остроге и похищает Гальшку. Молодые венчаются и бегут в Богемию. Узнав об этом, Беата отправляется к королю Сигизмунду Августу, умоляя его вернуть юную княгиню. Все это обернется для Гальшки первым ударом судьбы. Ведь чтобы вернуть ее, люди короля выполнят еще одну тайную и страшную просьбу Беаты.

Андрей Горбунов. Глил. – К.: Феникс, 2021

"Глил" / Фото Феникс

Загадочные, таинственные, забавные персонажи – как герои компьютерной игры. Девушка с арбалетом и чертенком в рюкзаке, приехавший до Львова поляк, забывчивый старичок, который собственноручно "дополняет" реальность:

"Одним боком Катедра выходила на площадь Рынок, а другим… "А другим – ничего, – возмущенно подумал Матвей Леонидович. – Только себе. Все те чиновники себе загребают, нелюди плохие". На самом деле все они движутся хотя и параллельно друг другу, но в одном направлении, и объединяют их правила таинственной игры, которая идет в потустороннем Львове. Каким, добавим, руководит не официальная мэрия, а мощные кукловоды, где и происходит романное действие и где действуют свои законы географии и гравитации: "Эта мертвая петля, против всей геометрии, в конце концов вела не вверх, а куда-то вниз – словно архитектором города был Мауриц Корнелис Эшер". Неужели это активировалась заброшена когда-то программа?" – Это должен быть очередной клон "Ингресс" – игра с дополненной реальностью, где ты в жизни бегаешь по городу, щелкаешь на телефон дома и памятники, зарабатываешь за это баллы и потом получаешь уровень, – разъясняют в романе. – Сколько было энтузиазма... Придумали сюжет – мол, есть какое–то тайное братство, которое пытается захватить власть над миром, нарисовали иконки в виде масонских символов, даже создали нейронную сеть, которая должна сама учиться на общении с пользователями и на базе данных объектов в городе, а потом помогать игроку искать нужные "точки". Вероятно, для "равновесия" с реальностью родиеву магию уравновешивают гиды между разделами", – о современных львовских буднях, в которых также хватает мистики с окружающим абсурдом.

Наринэ Абгарян. Симон. – К.: Ридна мова, 2021

Неожиданная "загробная" жизнь, а на самом деле – жизнь не после смерти, а в сердцах близких (и любимых) предлагает известная авторка в своем новом романе. По сюжету, в маленьком армянском городке инсульт оборвал жизнь каменщика Симона на восьмидесятом году, но его история на этом не прервалась. И мы живем не только до тех пор, пока живет память о нас, но в данном случае – еще и те, кто эту память хранит и умножает в внуках и правнуках, как в случае с героями этого романа.

Представьте себе сцену: умер человек, у гроба сидит его жена, которая собирается убиваться по любимым мужем, и здесь появляются и усаживаются рядом четыре женщины – четыре больших любви покойника, и начинается то фарс, то трагикомедия. "Последней пришла Овдовела Сильвия, которая удачно отдала дочь замуж в Россию. Несмотря на октябрьскую теплынь, она пришла в коротком кожушке из чернобурки и в бирюзовой фетровой шляпе. Она стала спиной к окну (чтобы дневной свет не ложился на "опавшее лицо", зато выгодно подчеркивал пышность наряда) и, делая красноречивые проницательные паузы, прочитала печальные стихи о разлуке. Поэзия была последней каплей".

Славенка Дракулич. Кафе "Европа". Возвращение. Как пережить посткоммунизм. – К.: Yakaboo Publishing, 2021

"Кафе "Европа". Возвращение" / Фото Yakaboo Publishing

Автор этой книги напоминает, что в свое время – то ли после развала Советского Союза, то ли при падении Берлинской стены – тоталитаризм не исчез за одну ночь, как и демократия не появилась, как будто по мановению волшебной палочки, в корне изменив восточноевропейские общества. Неудивительно, что в ее рассказах до сих пор существуют почти сюрреалистические артефакты прошлого в ежедневном быту граждан бывших союзных республик – от системы медицинского страхования до национальных памятников, популярных кинолент и культурных традиций, на фоне мировой геополитической турбулентности, укрепления националистических настроений и Брексита.

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.

В целом эта мозаика социополитического репортажа погружает читателя в еще отчетливо поляризованную европейскую действительность, в которой до сих пор живут привидения совка, родственные апокрифы с родной тетей, которая сидит в кафе с Дональдом Трампом, легенды и мифы недавнего прошлого с детскими воспоминаниями о вкусностях и другие подробности тоталитарного времени . Автор, выдав такие книги, как "Кафе "Европа" и "Как мы пережили коммунизм и даже смеялись", за тридцать лет после Бархатной революции возвращается мыслями в посткоммунистическое пространство, чтобы исследовать, что здесь изменилось, а что осталось неизменным.

На тридцатилетие распада я возвращаюсь в "кафе" Европу, чтобы заглянуть внутрь и увидеть, как выглядит бывший коммунистический мир сегодня. Путешествуя, я спрашиваю себя: у меня вообще есть право писать "мы" и снова сводить воедино все страны бывшего восточного блока, тогда как сами они так настаивают на своих различиях? Существует ли еще "мы"? И наконец-то: тридцать лет – это много или мало, если речь идет о глубоких общественные изменения?

Петр Антип. Большая сказка о маленьком мальчике. – К.: Наш Формат, 2021

"Большая сказка о маленьком мальчике" / Фото Наш Формат

Автор этой сказки – известный украинский скульптор, архитектор, художник, общественный деятель, который сейчас еще и в прозе раскрывает свое оригинальное мировоззрение. Его тексты – это вылитые в форме сказки-притчи размышления художника о человеке и мире, о становлении юной личности, об извечной борьбе добра и зла, которая не прекращается ни на минуту, и о том, каким важным есть поиск гармонии во Вселенной.

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"Солнце бежит золотым кругом. Цветы расцветают на цветах. Звезды идут в ночь, а белое облако путешествует под небесами. Река, какие бы запруды ей ставили, все равно найдет дорогу к морю, – шевелюра мальчика становилась дыбом от мыслей. – Чтобы стать Великаном, надо сделать что-то значимо большое. Или достаточно залезть на гору или на дуб, чтобы стать огромным? А Лилипутам, наверное, надо жить как насекомым? Нет. Вероятно, наоборот: среди насекомых я буду Великаном, а на дубе – Лилипутом. Надо быстро бежать, пока небо низко над землей. Пока я могу взять Солнце в руки, держать крепко, спросить, попросить. Месяцу оно помогает – наверное, поможет и мне".