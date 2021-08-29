Не удержался: жених смотрел регби на своей свадьбе

Семейная пара поделилась забавным моментом со своей свадьбы. Жених так хотел посмотреть регбийный матч, что включил его прямо во время празднования.

С тех пор прошел уже год, но австралийские супруги Дени и Блейк до сих пор с юмором вспоминают этот момент. Они обнародовали видео в своем тиктоке daniandblake. Всего за несколько дней его посмотрели более 7 миллионов раз!

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Муж подставил телефон к свадебному торту и наблюдал за напряженным матчем. Судя по выражению лица жены, она была не очень довольна от такого поступка. Об этом свидетельствует и подпись к видео.

Я до сих пор не могу поверить, что мой муж сделал это на нашей свадьбе,– прокомментировала ситуацию его жена.

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Впрочем, пользователям тиктока понравилась такая выходка от мужа. Они даже называют его легендой. Но были и негативные комментарии: