Не верьте своим глазам: неожиданные тортики, от которых "взрывается" мозг

30-летний британец Бен Каллен в шутку называет себя "королем тортов". И это неудивительно, ведь его десерты – просто настоящий "взрыв мозга". Взгляните на эту красоту!

Бен уже насобирал более 305 тысяч подписчиков в инстаграме. Парень создает торты, похожие на что угодно, но не на торты. Оцените эти фотографии! Он даже сделал торт в виде человеческой руки.

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Интересно, что Бен начал заниматься реалистичной выпечкой всего шесть лет назад. До этого он был тату-мастером. Однажды к нему пришел клиент, работавший кулинарным художником. Бен заинтересовался этим делом.

Майкл Майерс – это тортик / Фото инстаграм the_bakeking

Тортик на Хэллоуин / Фото инстаграм the_bakeking

Но была одна неприятность – Бен вообще не умел печь торты. Потому он просто позвонил своей маме.

Я спросил маму, как выпекать торт. Не шучу, я действительно не знал, как это делать. Мои первые торты были для отца и друзей. Впоследствии я стал серьезнее относиться к этому делу и экспериментировать с разным дизайном, – рассказывает Бен.

Кроссовки Nike / Фото инстаграм the_bakeking

Это не куриная грудка / Фото инстаграм the_bakeking

Почему у парня столь реалистичные торты? Он еще с юности увлекался аэрографией (создание рисунков с помощью воздушного пера или баллончика). Это помогает воспроизвести важные детали, чтобы все выглядело очень реалистично.

Сначала Бен продумывает дизайн, но обычно не рисует его на бумаге. Потом он выпекает коржи, которые промазывает кремом и соединяет. Из полученного бисквита вырезает необходимую форму, которую покрывает мастикой. После – распыляет пищевые красители, а мелкие детали корректирует с помощью небольшой кисточки.

Футбольный м’мяч / Фото инстаграм the_bakeking

И это не коктейль / Фото инстаграм the_bakeking

Подобрать вино к вашим любимым горячим блюдам или десертам проще, чем вы думаете. Заходите в, выбирайте вино по вкусу и экспериментируйте, создавая неожиданные сочетания с вашими привычными блюдами.

Сейчас мне больше нравится создавать иллюзии, потому что они привлекают людей. В противном случае они не заинтересовались бы выпечкой тортов и вообще миром тортов, – рассказывает Бен.

Больше работ Бена Каллена можно посмотреть на его странице в инстаграме.