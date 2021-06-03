Девушка нашла неожиданное фото в старом медальоне бабушки: это не фотография любимого

Вам приходилось видеть старинные медальоны, внутри которых можно хранить фото? Обычно там можно увидеть фотографии близких людей. Но американская журналистка нашла в бабушкином украшении фото, которого никто не ожидал увидеть.

О своей находке рассказала Дейзи Алиото – американская писательница и журналистка. Она очень долго пыталась открыть красивый старинный медальон своей бабушки и ожидала увидеть там фото ее мужа или детей. Реальность оказалась иной, но не менее трогательной и милой.

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Внутри красивого голубого медальона с белыми цветами были черно-белые фото домашних любимцев женщины. На одном фото – пушистый котик, а на другом – золотистый ретривер. Это неожиданное открытие так растрогало Дейзи, что она просто не могла не поделиться этим в соцсети.

В медальоне было фото домашних любимцев / Фото Твиттер Дейзи Алиото

Пользователи в сети были также очарованы такой необычной находкой: публикация с фото набрала более полумиллиона лайков, а более 40 тысяч сторонников поделились милой историей.

Другие пользователи вдохновились этим случаем и взялись делиться и своими медальонами, в которых хранят необычные фото. Кто-то также настолько сильно привязан к домашним любимцам, что ставит их миниатюрные фото в свои украшения, другие же показывают и вовсе оригинальные варианты.

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Фото Твиттер Dr Annette Rubery

Фото Твиттер Nikki García

Фото Твиттер Laureth

Фото Твиттер Darren James