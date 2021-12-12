Неожиданный "сюрприз": невеста сбежала со своей свадьбы

Невеста неожиданно разошлась с любимым именно во время их свадьбы. Все из-за непростой семейки парня, устроившей ей "настоящий ад".

Девушка в последний момент поняла, что выходить замуж за своего парня – ужасная идея. Интересно, что это случилось прямо во время церемонии в церкви.

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Семейные конфликты

Невеста поделилась своей непростой историей на ресурсе Reddit. Автор публикации объяснила, что она – иранка, а ее муж и вся его семья – из Ирака. Впрочем, они проживают в Канаде и исповедуют христианство.

Семья жениха была достаточно агрессивно настроена к девушке, особенно его мама. В течение отношений они пытались контролировать авторшу: не разрешали поступить в аспирантуру, красить волосы, идти на работу и т.д. Однажды девушка пошла в душ в доме, где живет жених, и ее жестко раскритиковали его родственники.

Еще одна проблема: жених всегда позволял своей маме "влезать" в их отношения. Это было невыносимо. Хотя девушка признает, что ее парень действительно замечательный.

Они обручились и должны были жить вместе с его родителями. Но была возможность переехать, если бы они немного сэкономили денег.

Мой партнер – отличный человек. Но он разрешал своей маме управлять всем… Также никогда не боролся за меня. Когда я вступала с ними в конфликт, они всегда начинали говорить на своем родном языке, – рассказывает девушка.

Невеста бросила жениха на свадьбе / Фото Unsplash

Что случилось на свадьбе

Девушка согласилась провести свадьбу в церкви, которую выберет семья жениха. Но у нее было одно условие: службу должны были править на английском – она не понимает арамейский язык, на котором общаются в Ираке.

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К сожалению, просьбу девушки вообще проигнорировали. А во время церемонии свекровь возмутилась, почему молодая пришла в платье с открытыми плечами. По ее мнению, это было пренебрежение к Богу. В этот момент невеста не выдержала.

Я поняла, что меня ждет жизнь с манипуляторами, а муж просто не будет меня поддерживать. Я сказала родителям, что ухожу. Папа пытался меня удержать, но нет. Хорошо, что сестра поддержала меня, и мы поехали к ней, – вспоминает девушка.

Невеста попросила пользователей Reddit оценить, правильно ли она поступила. Ее полностью поддержали: