Неудачное свидание: девушка сбежала после странной "забавы" бойфренда

Американка сходила на свидание с любимым, с которым встречается уже четыре месяца. На этот раз все получилось просто ужасно: парень очень странно вел себя.

Все случилось во время романтического ужина в ресторане. Парень хотел позвать официантов, но сделал это очень необычно.

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Что сделал парень

Во время свидания парень внезапно вытащил колокольчик и начал звонить на весь ресторан. Любимая поначалу не сообразила, для чего он это делает.

Когда пришло время делать заказ, он вытащил из кармана пиджака маленький колокольчик, поднял его и начал трясти. Звук был настолько неприятным, что у меня начали болеть уши. Я была сбита с толку и спросила, зачем это делать. Он хотел, чтобы официанты обратили на него внимание, – написала автор.

Мальчишка хотел, чтобы к нему подошел официант, поэтому и вытащил колокольчик / Фото Unsplash

Понятно, что девушка попросила его остановиться, ведь довольно странно вести себя так в ресторане. Парень же объяснил, что в США вполне нормально звонить в колокольчик в заведениях питания.

Дошло до того, что девушка пригрозила уйти из свидания. Но юноша не останавливался. Они поругались, и свидание очень быстро закончилось – любимая просто встала и пошла домой.

Паренек убеждал, что колокольчик – идеальный вариант, чтобы долго не ждать официанта. По его мнению, любимая слишком агрессивно отреагировала на эту забавную затею.

Он дуется уже несколько дней и требует от меня извинений. Может быть, я действительно слишком резко отреагировала. Пожалуй, там, где он живет, действительно нормально. Но у нас (авторша проживает в другой стране – Life 24) так не делают, – объясняет она.

Пользователи Reddit считают, что авторша вполне адекватно отреагировала. Паренек был неправ: