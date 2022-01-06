Неудачное свидание: незнакомец возмутил девушку "правилами для женщин"

Иногда незнакомцы на свиданиях ведут себя слишком самоуверенно. Один паренек шокировал австралийку странными правилами для женщин. Она сразу его бросила.

Пара познакомилась у Tinder. Дженна заинтересовалась парнем, но на свидании он сделал все, чтобы общение быстро оборвалось.

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Когда я увидела Яна, меня привлекло, что у него была дерзкая улыбка. Тем более, мы весело шутили, когда переписывались. Я знала, что он довольно необычен, и мне это нравилось, – рассказывает Дженна.

Начиналось все отлично

Как всегда бывает, свидание шло вполне хорошо. Пара перекусила в ресторане мексиканской кухни, после чего сходили немного выпить. Дженна не понимала, почему Ян почти не задавал ей никаких вопросов, а преимущественно рассказывал о своей работе.

Первый странный звоночек "раздался" уже скоро – паренек почему-то захотел узнать ее знак зодиака. А потом – несколько раз коснулся ноги.

"Он продолжал трогать ногу, что мне не понравилось, и я дважды попросила перестать прикасаться. Думаю, именно это, вероятно, настроило его против меня. Он ведь неожиданно стал довольно наглым. А также сказал, что я у него во "френдзоне". Это меня устраивало", – вспоминает девушка.

Парень составил список правил насчет женщин / Фото Unsplash

Мало селфи и максимум 5 свиданий

Впоследствии он признался, что имеет несколько жестких правил начет женщин во время свиданий. В первую очередь он никогда не будет гулять с девушкой, если к ней нужно ехать более 30 минут.

А еще – у него есть формула пяти свиданий: если девушка ему понравилась, то он пойдет с ней гулять и в следующий раз. На третье свидание Ян ожидает чего-то интимного. Если нет – гуляет максимум 5 раз с таким же результатом, после чего сразу уходит.

Среди других правил: никогда не будет встречаться с девушками, которые обучаются в однополых школах; которые слишком увлечены спортзалом; которые публикуют многие селфи в социальных сетях.

Были и другие правила, но к этому моменту я полностью забыла о нем и сказала, что должна идти, – заканчивает Дженна.

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По ее словам, каждое свидание даже очень неудачное дает свой полезный опыт. В этом случае она сама задумалась над собственными правилами. Придумала только одно – "не встречаться с эгоцентрическими дураками".