У всех бывает плохой день: смешные и неудачные GlamBOT-видео голливудских звезд

Видео GlamBOT стали неотъемлемой частью красных дорожек. Несколько секундный кадр не только демонстрирует красивый образ звезд, но и их настроение.

Правда, иногда такие видео очень смешные, ведь голливудские звезды, откровенно говоря, на них имеют нелепый вид. Неудачные GlamBOT знаменитостей – далее в материале Life 24.

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Лучше бы звезды этого не делали

Создать эффектное GlamBOT-видео не так просто, как казалось бы, ведь это – настоящее искусство. Надо держать лицо, вовремя посмотреть в камеру и сфокусировать взгляд, а также – продемонстрировать невероятный наряд.

Некоторым голливудским звездам с легкостью удается создать шикарное видео, а вот для других – это настоящий стресс. Так, американская актриса Сигурни Уивер, очевидно, растерялась и не могла глазами вовремя поймать камеру. Из-за этого ее GlamBOT-видео стало мемным.

Сигурни Вивер "потеряла" камеру: смотрите видео

К слову, проблема с глазами при создании GlamBOT является самой распространенной. Блогер Макс Гудрич на нынешней премии "Оскар" также поразил "эффектным взглядом".

Макс Гудрич и неудачное GlamBOT-видео: смотрите видео

В похожую ситуацию попала и актриса Мэдлин Клайн, которая тоже "потеряла" камеру, но вовремя отреагировала, чтобы доработать кадр. Хотя звезда и пыталась спасти ситуацию, однако пользователи сети все равно считают этот GlamBOT неудачным.

Мэдлин Клайн пыталась спасти неудачный кадр: смотрите видео

Вероятно, самым смешным и популярным неудачным GlamBOT является видео актрисы Джои Кинг. Кадры с ее участием буквально разлетелись по сети и стали поводом для многих шуток и мемов.

Джои Кинг показала эффектный класс: смотрите видео

Певица Джулианн Гаф решила поразить зрителей эффектным взмахом ноги. И хотя он действительно имел невероятный вид, однако контроль над лицом звезда потеряла – один ее глаз почти закрылся и рассмешил пользователей сети.

Эффектный взмах ноги завершился фейлом: смотрите видео

Актер Крис Олсен едва ли не всегда в GlamBOT-видео обыгрывает верхнюю одежду. Голливудская звезда любит эффектно поправить пиджак, однако на нынешней премии People's Choice Awards такое движение было нелепым.

Классическое движение одеждой сыграло злую шутку: смотрите видео

Певица Камила Кабельо решила эффектно подбросить волосы для GlamBOT, однако не учла, что не успеет опустить голову. Так, вместо ее красивого лица, поклонникам пришлось смотреть на шею звезды.

Камила Кабельо не успела опустить голову: смотрите видео

Актриса и светская львица Кайл Ричардс в 2022 году на премии People's Choice Awards также получила неудачный кадр. Звезда не успела закончить позирование, из-за чего ее видео сложно назвать удачным.

Кайл Ричарс и неудачный GlamBOT: смотрите видео

@colewalliser Kyle was worried she was going to look like she was catching sardines on the GlamBOT I don't think that's how it went down, but I had to figure out how to make her feel like she was going to shine!! I knew she knew how to post for a picture, so it was my job to figure out how to get some movement out of that pose. I think it turned out quite well! #kylerichards #colewalliser #livefrome #glambotbts #peopleschoice ♬ original sound - Cole Walliser

Стоит объяснить, что сделать эффектное видео с первой попытки очень трудно. Дело в том, что GlamBOT – это высокоскоростная камера, которая фиксирует несколько секунд движения, превращая его в невероятное видео. Впрочем, на замедленных кадрах видно каждую ошибку и промах, а переснять видео – возможности нет.