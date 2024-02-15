Они обменялись подарками, а после этого ужина мужчина бросил девушку с помощью сообщения. Что пошло не так и почему пара разошлась, рассказываем дальше.

Также интересно Сжигали фотографии и заказали "кровавый торт": женщина отпраздновала развод вечеринкой

Как парень бросил девушку на День святого Валентина

Женщину довели до слез в День святого Валентина после того, как ее любимый бросил ее, потому что она "опозорила его" во время ужина в их любимом стейк-хаусе. Об этом она рассказала на популярном форуме Reddit.

27-летняя женщина, которая решила не называть своего имени, встречалась со своим теперь уже бывшим парнем в течение 7 месяцев. По ее словам, она хотела побаловать его шикарным ужином, а потом вернуться к себе домой за десертом и напитками, но он бросил ее, увидев, как много она съела в ресторане. Эта история случилась 2 года назад.

Я как стручковая фасоль. Мой рост 179 см и мне очень трудно поддерживать свой вес на уровне 57 кг (минимум для моего роста, чтобы не иметь недостаточного веса). С медицинской точки зрения со мной все в порядке, просто у меня очень быстрый обмен веществ, и мне приходится следить за тем, чтобы есть достаточно. Мой парень тоже очень стройный, но у него нет большого аппетита. Поэтому я всегда немного шутила, что мне нужно есть больше (и чаще), чем ему. Однако до нашего свидания в День святого Валентина я не считала это проблемой,

– написала она.

Свидание влюбленной пары началось хорошо. Девушка рассказала, что парень купил ей чудесные цветы и очень милую открытку, прежде чем отправиться в ресторан. В ответ она подарила ему часы Apple Watch, которые он очень хотел.

Парню не понравилось, как много ела девушка / Фото Freepik

Он учится на дневном отделении, а я работаю, поэтому не жду дорогих подарков. Кроме того, из-за разницы в доходах за ужин плачу я, что меня совсем не смущает. Когда мы пришли, я окунулась в хлебную корзину и заказала салат, "серф-энд-терф" (небольшое филе и хвост лобстера) и пару гарниров на двоих (соленый шпинат и картофельное пюре), а он получил маленькую тарелку супа и лосося на гриле. Я определенно наслаждалась едой и доела все, кроме некоторых гарниров, а он съел более чем половину своего лосося. Почти всю трапезу он выглядел раздраженным и отстраненным, но не говорил мне, что не так,

– добавила девушка.

Забрав счет, она пригласила своего 26-летнего бойфренда к себе, но он сказал, что слишком устал и хочет уйти домой.

В тот момент я, конечно, была разочарована, но сказала ему, что мне очень жаль, и надеюсь, что ему станет легче. Я пыталась поцеловать его на ночь, но он отвернулся. Он написал мне, что на самом деле он не болен, его смутило то, как много я ем. Что я выставила себя свиньей и это очень некрасиво. Я пыталась позвонить ему, но он не брал трубку. Через несколько часов он написал сообщение, в котором говорил, что все обдумал и хочет расстаться. Мое питание расстраивало его некоторое время и он пытался понять, сможет ли он это терпеть, но не смог,

– подытожила девушка.

Растерянная женщина обратилась к пользователям форума за советом, потому что не знала, что ей делать дальше. Многие люди писали, что девушке надо поскорее забыть этого парня.

"Ух ты, какой эгоистичный человек! Дарить часы, когда он саботировал отношения? Наверняка, он встретился с вами на Валентинов день только для того, чтобы получить подарок. Какой бесполезный мошенник", – написал один из них.