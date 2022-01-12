Невероятные звери Марии Примаченко и как они нашли место в творчестве талантливых мастеров

Мария Примаченко – одна из самых талантливых украинских художниц, известная благодаря картинам в народном стиле, которые еще называют примитивизмом. Она создала собственных "фантастических зверей", которые до сих пор вызывают восторг и вдохновляют на новые произведения искусства.

Искусство – это вечная классика, которая не нуждается в обновлении и не должна подстраиваться под новые тренды. Это касается и картин Марии Примаченко. Некоторым зверям уже более 50 лет, но они до сих пор выглядят современно и ярко. Для того чтобы популяризировать и увековечить плоды воображения украинской художницы, их часто переносят с картин на другие предметы.

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В 113-летие со дня рождения художницы редакция Life 24 подобрала вещи, которые создали по мотивам уникальных картин Марии Примаченко. Возможно, они и вас вдохновят на творчество.

Подборка вещей, созданных по мотивам картин Марии Примаченко

Сказочные статуэтки

Творческая мастерская авторского декора в своем арсенале содержит уникальные статуэтки, созданные по мотивам картин Марии Примаченко. Художники решили оживить животных из известных иллюстраций и придать им формы. Сказочных персонажей воплотили в разных дизайнах. Так что можно встретить как керамических представителей творчества Примаченко, так и стильные яркие броши из бисера и колокольчики с оригинальной росписью.



Живые звери Марии Примаченко / Фото Мечты Марии



Броши из бисера / Фото Мечты Марии



Колокольчики со сказочным орнаментом Примаченко / Фото Мечты Марии

Школьные атрибуты

Изображения, которые создала известная украинская художница, используются и для украшения школьных атрибутов. Так что ярких зверей и растения можно встретить на рюкзаках и пеналах для школьников.



Рюкзак с орнаментом / Фото kancelyarskiy.sad



Красочные росписи на школьных атрибутах / Фото nosorog_net_

Одежда

Звери Марии Примаченко "ожили" и на футболках Оксаны Наумчук. Женщина умело раскрашивает одежду яркими изображениями по мотивам картин знаменитой украинки и превращает однотонные ткани в фон для сказочных зверей.



Звери Примаченко на футболке / Фото Оксана Наумчук



Женщина оригинально разрисовывает одежду / Фото Оксана Наумчук



Рисунки вдохновлены картинами Примаченко / Фото Оксана Наумчук

Броши

На этом творческие интерпретации не завершаются, и это умело доказывает украинский бренд Pinat Pins. Дизайнеры создали оригинальные значки, вдохновленные изображениями украинской художницы-примитивистки, а именно картиной "Дикая овечка". В целом в коллекцию вошли 3 значка с головами зверей и еще 3 с отдельными элементами картин.

Маникюр

Росписи Марии Примаченко появились и на ногтях. Девушка захотела украсить свой маникюр оригинальными изображениями. Мастерица, которая создала эту красоту – по-настоящему талантлива, ведь смогла воспроизвести известных зверей в размере мини.



Невероятная роспись ногтей / Фото IraKuZ

Фреска

Засияло новыми красками и здание, на котором появилась стенопись, для создания которой заимствовали зверей из картин украинской художницы. Здание приобрело новое значение и теперь радует глаз многих прохожих.



Фреска со зверями украинской художницы / Фото muralikyiv

Тату

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Искусство Марии Примаченко – безгранично, и его можно интерпретировать по-разному. Некоторым людям так понравились сказочные звери, что они решили их увековечить на своем теле. Креативные красочные тату просто поражают.

Пряники

Картины художницы можно даже пробовать на вкус. Это доказал один пользователь инстаграма, который занимается выпечкой вкусностей. Ароматные имбирные пряники женщина решила украсить сказочными зверями, которыми вдохновилась у Марии Примаченко.



Вкусные картины Примаченко / Фото snowblack.tasty



Невероятная интерпретация картин / Фото snowblack.tasty

Планер

Еще одна вещь, которая не была бы так прекрасна без зверя Марии Примаченко, – это планер. Его обложка украшена красочным сказочным животным, которое добавляет изюминки блокноту и настроения для воплощения новых идей.



Планер с красочной обложкой / Фото yana_readwithme

Мультсериал

В ноябре 2021 года новый мультсериал "Дивосвит" наделал нешуточную шумиху. Тогда вышел первый эпизод детского сериала, основанного на эстетике картин известной украинской художницы. Героями стали яркие животные, которые Мария Примаченко изобразила на своих картинах.



Мультсериал "Дивосвит" создан по мотивам картин Примаченко / Фото The village



Герои мультсериала "Дивосвит" / Фото The village

Арт площадка

Еще одна интерпретация творчества Марии Примаченко появилась в августе 2021 возле здания Офиса президента Украины в Киеве. Там открыли игровое арт пространство, объекты которого – герои картин украинской художницы. Над созданием этой площадки работали Национальный комплекс "Экспоцентр Украины" и Благотворительный фонд "Творческое наследие семьи Марии Примаченко".



Арт площадка создана по мотивам картин Марии Примаченко / Фото president.gov



Яркая инсталляция возле Офиса президента Украины / Фото из фейсбука

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Цветочные фигуры

К 30-летию Независимости Украины на Певческом поле в Киеве открылась выставка под названием "Во Вселенной Марии Примаченко". Было создано 10 тематических цветочных фигур, для воплощения которых высадили около 300 тысяч растений. Героями стали фантастические персонажи из картин художницы: "Медведи на пасеке", "Полесский почек", "Молодой левик", "Дракон", "Болотный зверь", "Синий бык", "Бычок-третячок", "Голубка распустила крылья, хочет на земле мира", "Если бы Ной умел рисовать" и другие.



Выставка "Во вселенной Марии Примаченко" / Фото Киевзеленстрой



Цветочные звери Марии Примаченко / Фото Киевзеленстрой



На выставке было представлено 10 цветочных зверей / Фото Киевзеленстрой