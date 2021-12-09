Невеста красиво удивила бабушку перед свадьбой: трогательное видео

Американка приготовила приятный сюрприз для бабушки, которая не смогла попасть на ее свадьбу. Невеста неожиданно приехала к ней в гости на общую фотосессию.

Колти Смит поделилась трогательной историей в своем тиктоке coltishyann. Невеста очень любит бабушку, потому хотела показать специально для нее свое свадебное платье. Правда, ехать пришлось далековато!

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Свадьбу отпраздновали без бабушки

Колти родилась в Нью-Мексико, где проживает ее бабушка. Уже во взрослом возрасте девушка переехала в Техас. Там она недавно отыграла свою свадьбу вместе с близкими. Но, к сожалению, бабушка не смогла присоединиться к празднику из-за большого расстояния между городами.

В этом году бабушке исполнилось 93 года. Она хотела попасть на свадьбу, но путешествие в более 700 километров было бы слишком сложным для нее. Невеста все понимала, потому придумала альтернативный вариант, как встретиться с бабушкой.

Колти специально приехала в родной город, чтобы показать свадебное платье и сделать совместную фотосессию. Сюрприз удался! Кадры получились действительно трогательными!

93-летняя бабушка вместе с внучкой Колти / Скриншот тикток coltishyann

Моя бабушка – одна из самых сильных женщин, которых я знаю. Ценю каждый момент с ней. Я привезла платье в свой родной город и примерила его только для нее. Буду беречь эти фотографии до конца своей жизни, – написала невеста.

Совместную фотосессию Колти с бабушкой можете посмотреть ниже

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