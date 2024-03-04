Свадьба обернулась настоящим шоком: невеста потеряла сознание в самый ответственный момент

День свадьбы должен был быть самым счастливым в жизни 28-летней Кэтрин Фрэнкс из США, однако церемония бракосочетания обернулась для нее настоящим шоком.

Что пошло не так в самый важный день и какая неприятность постигла невесту, рассказываем далее.

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Как церемония бракосочетания обернулась для невесты шоком

В тот момент, когда молодоженам уже объявили, что они муж и жена, невеста внезапно потеряла сознание у алтаря церкви – прямо на глазах гостей и родных.

Кэтрин рассказывает, что почувствовала себя плохо из-за сильной жары и длительного пребывания под лучами яркого света во время фотосъемки, поскольку церемония длилась более 40 минут.

Вдруг у меня начало темнеть в глазах и кружиться голова. Я успела предупредить мужа, что вот-вот потеряю сознание. И действительно, через мгновение оказалась на полу,

– вспоминает она.

На кадрах, которые снял один из гостей свадьбы, можно увидеть, как женщина неожиданно падает на пол, а ее муж и друзья пытаются помочь ей прийти в себя. К счастью, невеста быстро пришла в себя и смогла продолжить празднование. Она шутит, что подобные курьезы случаются с ней регулярно.

Как невеста потеряла сознание: смотрите видео

Я довольно неуклюжий человек, поэтому уже привыкла к тому, что со мной случаются такие вещи – это уже не впервые,

– добавляет Кэтрин.

На следующий день женщина все же обратилась к врачу из-за плохого самочувствия. Медики диагностировали у нее обезвоживание организма на фоне вирусной инфекции.

Сейчас молодожены с юмором вспоминают эту историю и обещают рассказать ее будущим детям. В апреле пара ждет рождения первенца.