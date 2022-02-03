Невеста превратила свою свадьбу в фильм "Сумерки": она повторила буквально все

Фанатка фильма "Сумерки" решила воспроизвести свадьбу из любимой ленты и повторила все до деталей.

Не только некоторые актеры способны воровать сердца своих зрителей. Иногда режиссеры могут влюбить в свои ленты и заставить людей растворяться каждый раз во время просмотра. Так случилось и с этими фанатами фильма "Сумерки", сообщает 24 канал.

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Повторили свадьбу из фильма "Сумерки"

В сети все больший резонанс приобретают фото со свадьбы молодой пары, которая решила полностью повторить сцену из фильма "Сумерки Сага: Рассвет – Часть 1". Молодые люди организовали масштабное празднование в стиле вампиров. Такую идею поддержали все гости.



Сыграли свадьбу в стиле "Сумерки" / Фото с инстаграма

Больше всего внимания невеста уделила своему образу. Для этого события девушка заказала уникальное свадебное платье как у главной героини фильма Беллы. Ее изысканный наряд был точной копией: минималистическое атласное платье было умело дополнено кружевом и рядом пуговиц на спине, а челночный вырез придал образу элегантности. Волосы она собрала в нежную прическу, а сверху повесила фату, как у героини. В руках у нее был белый букет из цветов. Дополнили образ невесты невероятные украшения, в частности массивное кольцо, которое также носила Кристен Стюарт, которая сыграла Беллу Свон.

Каждая кнопка, каждая деталь – это все было идеально,

– со временем написала невеста.



Девушка в образе героини Беллы / Фото с инстаграма

Не менее важными на праздновании были и декорации, также ставшие умелым повторением фильма. Декораторы создали настоящую сказку посреди леса. Они украсили проход зеленой ковровой дорожке, сверху повесили белые цветочные комбинации, а венчание происходило на фоне нежной арки. Праздничные столы также были в стиле "Сумерки".



Декорации, как в фильме "Сумерки" / Фото с инстаграма

Гости с радостью поддержали тематику свадьбы и умело превратились в героев фильма. Особенно поразили подруги невесты, полностью повторившие образы Элис и Розали. Отец невесты стал настоящим Чарли Своном и отрасти для этого события усы.



Отец также решил перевоплотиться / Фото с инстаграма



Подруги невесты Элис и Розали / Фото с инстаграма

Общая атмосфера свадьбы была очень особенной, а молодожены чувствовали себя счастливыми, что смогли воспроизвести празднование со своей любимой ленты и провести день среди бледнолицых "вампиров".

Ранее уже немало пар пытались воспроизвести на своей свадьбе эстетику фильма "Сумерки". Делимся фотоподборкой, как им это удалось.



Повторили свадьбу с "Сумерки" / Фото Fotokto



В роли Беллы и Эдварда / Фото из инстаграммы



Воспроизвели образы героев из фильма "Сумерки" / Фото из инстаграммы



Невероятные образы / Фото Npwedding



Декорации, как в ленте о вампирах / Фото Npwedding

