Невеста пролетела пол страны, чтобы станцевать со своим 94-летним дедушкой: трогательное видео

Американка Натали Браунинг так расстроилась, что ее больной дедушка не сможет присутствовать на ее свадьбе, что решила прилететь к нему сама в другой штат, со свадебным платьем в руках. Чувственное видео растрогало пользователей сети до слез.

Дедушка 24-летней невесты, Нельсон, всего за две недели до церемонии пережил инсульт. Несмотря на то, что он очень хотел увидеть внучку на свадьбе, однако отправиться в путешествие из Флориды в Вирджинию ему запретили врачи.

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Молодая невеста решила не оставлять Нельсона в одиночестве и осуществить мечту – станцевать с любимым дедушкой в свадебном наряде. Чтобы создать дедушке настоящий праздник, Натали взяла свое белое платье и сама полетела к нему в другой штат, за 1200 километров от дома.

Каждый шаг своего необычного путешествия девушка снимала, а потом смонтировала в трогательное видео. На нем она показала, как с платьем в руках пролетела пол страны, чтобы провести особый момент с дедушкой.

Девушка пролетела более 1200 километров со свадебным платьем, чтобы станцевать с дедушкой / Фото Daily Mail

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Натали тщательно упаковала свадебное платье в розовый чехол дома, а потом в прекрасном настроении и с улыбкой на лице отправилась в аэропорт. Она призналась, что лететь с длинным белым платьем в самолете – непростая задача:

Провезти платье в самолете, мягко говоря, можно было назвать борьбой. Однако я поняла, что все стоило того, когда я увидела удивительную реакцию дедушки,

– сказала девушка

По прилету во Флориду, уже в терминале, невеста взялась наносить макияж, чтобы по-настоящему удивить дедушку. В дом Нельсона девушка приехала на большом внедорожнике, а уже там она наконец надела свое свадебное платье и предстала перед дедушкой в полном образе.

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Пораженный и радостный дедушка оценил всю важность момента, поэтому также надел белую рубашку и яркий красный галстук, чтобы соответствовать образу своей внучки. Несмотря на недавно перенесенную болезнь и плохое самочувствие, Нельсон все же осуществил свое давнее желание и принялся кружить Натали в медленном танце.

Полное видео можно посмотреть здесь:

Натали была действительно тронута таким чувственным моментом: "Я не часто вижу его, поэтому это был действительно особенный день". Она рассказала, что до болезни дедушка очень хотел станцевать с ней этот первый танец, и теперь она счастлива, что смогла сделать ему такой приятный подарок.