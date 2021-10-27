Невеста удивила людей кольцом: не каждый решился бы это сделать

Американка заказала особое кольцо для собственной свадьбы. Раньше женщина потеряла отца, поэтому хотела, чтобы он навсегда оставался рядом в ее колечке.

Алиса, так зовут невесту, обратилась к ювелиру Мэг, которая занимается изготовлением специальных колец. Она попросила сделать камушек, в котором будет прах ее отца. Видео этого процесса специалистка опубликовала в тиктоке. Сейчас его посмотрели более 7,5 миллиона раз.

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Алиса всегда мечтала, чтобы отец прошелся с ней к алтарю. Жаль, но она потеряла его перед тем, как сказала (своему парню – Life 24): "Да!". Теперь ее отец будет рядом с ней в этот великий день, – написала ювелир в своем тиктоке.

Женщина продемонстрировала необычный процесс создания камушка. Она поместила часть праха в сосуд с эпоксидной смолой, а затем добавила туда немного синего красителя. Через некоторое время смесь затвердела – из нее ювелир сделала красивое украшение.

"Это мое колечко. Я ношу его каждый день. Теперь отец будет рядом со мной", – рассказала невеста.

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Пользователи тиктока были тронуты от такого поступка невесты. Некоторые поделились своими непростыми историями: