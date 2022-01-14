Нежность зашкаливает: раскрываем секретный рецепт невероятного карамельного чизкейка

Едва ли не каждая современная пекарня предлагает своим посетителям немалый выбор десертов. Среди вкусностей можно встретить чизкейк, разнообразие вкусов которого порой впечатляет.

Мы решили поделиться рецептом популярного десерта, который вы сможете приготовить дома самостоятельно. Нежная текстура чизкейка вас точно удивит, а невероятный карамельный вкус влюбит в себя.

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Рецепт нежного карамельного чизкейка

Ингредиенты:

пол стакана сахара;

2 столовые ложки воды;

200 граммов обезжиренного сливочного сыра;

8 яиц;

1 банка (300 граммов) обезжиренной сладкой сгущенки;

1 банка несладкой сгущенки;

2 чайные ложки ванильного экстракта.

Способ приготовления:

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Приготовьте десерт с немыслимым вкусом / Фото Eating Well

Шаг 1. Разогрейте духовку до 170 градусов.

Шаг 2. В кастрюлю добавьте 2 столовых ложки воды и сахар. Варите смесь на среднем огне до появления золотисто-коричневого цвета в течение 5 – 7 минут, постоянно помешивая. Параллельно подготовьте металлическую форму для выпечки десерта диаметром 25 сантиметров, чтобы горячую карамель быстро вылить на дно. Если коричневая смесь застынет еще до покрытия формы, не волнуйтесь. Разогрейте ее в духовке, а затем еще раз попытайтесь равномерно распределить.

Шаг 3. Сыр переместите в небольшую емкость и взбейте миксером до однородной массы. Тогда по одному добавляйте яйца, сгущенку, несладкую сгущенку и ванилин. Постоянно взбивайте творожную смесь миксером до однородной консистенции. Готовое тесто вылейте в противень.



Способ приготовления чизкейка очень прост / Фото Unsplash

Шаг 4. Форму со смесью поместите в большую за диаметром форму, а в промежутки налейте горячую воду, чтобы она не доходила до краев на 2 сантиметра. Выпекайте десерт до золотистого цвета 1 час. Проверьте готовность зубочисткой в центре.

Шаг 5. После выпечки переложите чизкейк в другую емкость и оставьте остыть до комнатной температуры примерно на 1 час. Затем накройте крышкой и отправьте в холодильник на 4 часа или на ночь. Перед подачей разрежьте чизкейк и наслаждайтесь.