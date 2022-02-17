"Никто не верит, что это я": девушка нанесла макияж и удивила сеть

Эта пользовательница тиктока доказала, что макияж – это большая сила. Она смогла невероятно перевоплотиться.

Мужчины точно будут чувствовать себя обманутыми, когда увидят эту красавицу без макияжа. В нашем материале рассказываем об удивительной трансформации.

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Девушка нанесла макияж и удивила сеть

Валерия Воронина на своей странице в тиктоке собрала уже немало подписчиков. Все пользователи охотно просматривают и комментируют видео перевоплощений красавицы. Сама девушка не считает себя красивой, но умеет это изменять: она скрывает недостатки и делает акцент только на нужном.



Девушка превратилась в красавицу / Скриншот с видео

Кадры "до" и "после" часто заставляют задуматься, действительно ли это один и тот же человек. Макияж, прическа и красивая одежда – делают настоящие чудеса, и это умело доказывает на своем примере Валерия. В комментариях под ее видео пользователи разделились на два лагеря: кто-то осуждал девушку за такой "обман", а кто-то восхищался ее умениями. Все же следует признать, что Валерия Вероника действительно прекрасно владеет искусством макияжа.

Последнее видео произвело особенный фурор среди пользователей. Девушка продемонстрировала невероятную трансформацию, которую оценили миллионом лайков.