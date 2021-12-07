Новый лайфхак для девочек: как правильно застегнуть рубашку

Такой хитростью поделилась пользователь инстаграмма. Видеолайфхак уже стал очень популярен в соцсети.

Девушки часто сталкиваются с проблемой, когда рубашка не слишком хорошо прикрывает тело, особенно грудь. Чтобы избежать неприятных ситуаций, девушка попробовала кое-что интересное.

Интересно Вечер с вином: полусладкое белое игристое SHABO Classic и запеченная индейка

Как застегнуть тесную рубашку

Обычно рубашки и трикотажные блузы начинают терять свою форму со временем. Чтобы не попасть в неловкую ситуацию, попробуйте это. Инфлюэнсер из инстаграмма на прошлой неделе поделилась интересным трюком, а сегодня видео уже собрало немало просмотров и комментариев.

Чтобы избежать неприятных "расхождений" в зоне груди, нужно просто по-другому застегнуть пуговицы. Кристина предлагает делать это по диагонали и изменить традиционную схему. Таким образом, низкая пуговица пройдет сквозь высшее отверстие, а другая – сквозь отверстие снизу.



Девушка предлагает по-другому застегнуть рубашку / Скриншот с видео



Проблемы нет / Скриншот с видео

Обычный выходной способен превратиться в настоящую феерию, если не забыть захватить в гости розовое сухое от SHABO и хорошее настроение! Заказать розовое вино можно в интернет-магазине SHABO.

Такой лайфхак поможет прикрыть бюст и сделает наряд более опрятным. Видео блоггерши просмотрело 876 тысяч пользователей и оно стало настоящим хитом. Комментаторы благодарили за такой полезный совет: