Неудобного молчания не будет: интересные темы для разговоров на первом свидании

Первое свидание - это волнительное событие, на котором легко растеряться и не знать, о чем поговорить. Чтобы неловкого молчания не случилось, важно готовиться заранее.

На какие интересные темы можно поговорить на первом свидании, чтобы оно получилось незабываемым и вы смогли узнать больше друг о друге, рассказывает Life 24.

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Путешествие в детство

На первом свидании важно избегать быстрых вопросов, которые будут похожими на допрос. Задавайте уточняющие вопросы или добавляйте какую-то информацию о себе, делитесь историями. Например, хорошим началом для такой коммуникации может стать своеобразное путешествие в детство.

Разговор о детстве может дать много тем для обсуждения и даже общей ностальгии. Вспомните чем интересовались в детстве, кем мечтали стать и так далее – здесь точно найдется что-то для обсуждения.

Это также отличный способ узнать, где кто родился и где чувствует себя как дома. Кроме того, эта тема поможет понять, где собеседник жил, какая история его жизни до этого момента.

Любимое искусство

Отличной отправной точкой разговора на первом свидании могут стать фильмы, литература или любые другие культурные продукты. Спросите, что за последнее время читал или смотрел ваш собеседник, каких исполнителей регулярно слушает.

Возможно, вы оба окажетесь ценителями какого-то сериала, автора или даже компьютерной игры или стендап-комика. Не стесняйтесь говорить о собственных предпочтениях и интересоваться интересами партнера. Так вы сможете больше узнать друг о друге и найти точки соприкосновения.

Путешествия

Некоторым людям нравятся пляжи, а некоторым – горы. Кто-то мечтает посетить крупные города, а кто-то оказаться в самых отдаленных уголках планеты. Такое многообразие может стать хорошей и объемной темой для общения на свидании.

Поделитесь мечтами о путешествиях, расскажите свои истории путешествий, пообщайтесь о любимой стране или местах, которые стоит увидеть в Украине. Все это позволит небанально раскрыть собеседника и узнать больше о его личности.

Первое свидание – идеальная возможность раскрыть личность партнера / Фото Freepik

Лучшие развлечения

Хобби и любимый досуг – это простые вопросы, которые не только подарят легкую тему для первого разговора, но и позволит больше понять личность партнера.

Чтобы сделать эту тему интереснее, спросите у человека, как он проводит свои выходные и отпуска, чем его нравится заниматься в нерабочее время. Возможно, тренироваться, а возможно – ходить на концерты.

Также можете поинтересоваться, на что партнеру нравится тратить деньги. Есть люди, которым нравится шопинг, а есть такие, что собирают музыкальные коллекции.

Кроме того, небанальным вопросом об интересах человека может быть вопрос, в каких сферах он разбирается лучше всего.

А чтобы узнать, как собеседник перезагружается и набирается ресурсов, спросите, что заставляет его смеяться. Это может быть комедия, видео с котиками или шутки друзей.

Подобные вопросы раскрывают человека изнутри и покажут его разнообразные грани, а также точно не дадут скучать.

Опиши свой идеальный день. Для некоторых лучший вариант – день на пляже. А кто-то просто мечтает весь день смотреть сериал или провести время с родными.

Мечты и амбиции

Каждый человек имеет свои мечты и амбиции. Обсудить их – отличная идея для первого свидания, ведь это поможет глубже узнать мировоззрение человека, планы на жизнь и вообще понять, чем живет партнер.

Чтобы развить этот разговор, спросите собеседника, кем он видит себя через 10 лет, какие есть перспективы в карьере, о чем мечтает и к каким целям стремится.

Также оригинальным вариантом в этой теме может быть вопрос о том, что человек хотел бы успеть сделать за жизнь. Некоторые даже имеет подобный список дел, в котором пытаются каждые несколько лет вычеркивать то, что они уже сделали. Если же подобного перечня нет – свидание хороший шанс пофантазировать и начать его формировать.

Кроме того, можно попросить партнера помечтать об идеальном дне. Для некоторых лучший вариант – день на пляже. А кто-то просто мечтает весь день смотреть сериал или провести время с родными.

Не менее интересной темой для разговора может быть работа мечты. Некоторые люди уже имеют такую, а кто-то все еще ищет ее. Расспросите партнера о его предпочтениях в профессии и поделитесь своими. Пусть этот откровенный разговор станет для вас обоих увлекательным.