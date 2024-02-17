От ослепительных блесток до нежного макияжа: 6 главных модных трендов нынешней премии "Грэмми"

Недавно в Лос-Анджелесе вручили музыкальные награды на 66-й ежегодной премии "Грэмми".

Награждение имело много ярких моментов, а звезды посетили церемонию в трендовых и модных образах. Какие тенденции стали определяющими, рассказываем далее.

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Нейтральные тона

Однотонные образы стали изюминкой нынешней премии. Ярким представителем этого тренда стала американская группа "Pentatonix", участники которой появились на красной дорожке во всех нейтральных тонах, – их изящные, но контрастные образы включали сочетание однотонной и цветной одежды.

Как выглядела группа на красной дорожке: смотрите фото

Кокетливый макияж

Такой макияж является одновременно кокетливым и женственным. Он часто сочетается с такими аксессуарами, как банты. Кстати, именно их певица Лана Дель Рей добавила в свой образ на красной дорожке.

Как выглядела певица на премии: смотрите фото

Стразы

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

На церемонию вручения премии "Грэмми" в этом году знаменитости принесли много блеска. В частности, кремовое платье певицы Оливии Родриго было украшено бисером и стразами.

Каким был образ певицы: смотрите видео

Тренд на макияж "без макияжа"

Икона тихой роскоши модель София Ричи продемонстрировала свою естественную красоту на красной дорожке. Она пришла на премию почти без макияжа. Ее образ – это естественный гламур.

Как выглядела модель: смотрите видео

Декольте с открытыми плечами

Певица Келли Кларксон надела на нынешнюю премию полностью белое длинное платье с классическим открытым вырезом. Этот стиль декольте изящный и элегантный, а также особенно актуален в этом сезоне.

Каким был образ певицы: смотрите видео

Одежда с высоким горлом

Американская певица SZA посетила премию в потрясающем платье с высоким горлом, а бесшовная ткань подчеркнула силуэт звезды.

Каким было платье звезды: смотрите фото

Появление знаменитости в таком наряде отметило популярность тренда на одежду с высоким горлом, поэтому в этом сезоне можно смело экспериментировать с таким изысканным нарядом.